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Мэр Екатеринбурга объяснил, почему плитка в городе растаяла вместе со снегом

Виновата суровая зима: мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе «растаявшей» плитки

12 апреля 2024, 14:53
Фото: администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга объяснил, почему плитка в городе растаяла вместе со снегом

Уложенная к 300-летию Екатеринбурга плитка развалилась не из-за некачественного ремонта, а из-за снежной зимы и обильных осадков.

Дорожное покрытие на Ленина, Плотинке, в сквере за Оперным театром и на других улицах, отремонтированное к юбилею Екатеринбурга, испортилось из-за очень суровой зимы, рассказал в пятницу, 12 апреля, мэр города Алексей Орлов.

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Кроме того, зимой было много температурных перепадов: сне выпадал, таял, вода замерзала. Теперь, по словам мэра, дорожное покрытие просто «рвет» на части. Как только окончательно сойдет снег, плитку отремонтируют, добавил градоначальник

Напомним, что на ремонт в центре администрация потратила 150 млн рублей, однако уже весной плитка практически пришла в негодность.

В Екатеринбурге с пешеходных переходов собираются убрать брусчатку.

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#Дарья Бобровицкая#Ремонт#Зима#Ремонт дороги#Плитка#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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