Виновата суровая зима: мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе «растаявшей» плитки

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Дорожное покрытие на Ленина, Плотинке, в сквере за Оперным театром и на других улицах, отремонтированное к юбилею Екатеринбурга, испортилось из-за очень суровой зимы, рассказал в пятницу, 12 апреля, мэр города Алексей Орлов.
Кроме того, зимой было много температурных перепадов: сне выпадал, таял, вода замерзала. Теперь, по словам мэра, дорожное покрытие просто «рвет» на части. Как только окончательно сойдет снег, плитку отремонтируют, добавил градоначальник
Напомним, что на ремонт в центре администрация потратила 150 млн рублей, однако уже весной плитка практически пришла в негодность.
В Екатеринбурге с пешеходных переходов собираются убрать брусчатку.