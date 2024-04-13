Сумочка с красным проводом. Зрителей тагильского Драмтеатра эвакуировали

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
После антракта в женской уборной была найдена дамская сумочка из которой торчал красный провод. В связи с этим все зрители были эвакуированы, а находку обследовали вызванные специалисты.
Оказалось, что сумочку забыла одна из посетительниц, которая пришла смотреть спектакль, а красный провод был от пауэрбанка. Когда силовики убедились в безопасности, зрители вернулись в зал и продолжили просмотр.
Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем. И ваша безопасность зависит как и от администрации театра, так и от вас. У нас произошла чрезвычайная ситуация, мы были вынуждены вызвать все спецслужбы. Они сработали мгновенно, но зрителей все равно пришлось эвакуировать, — обратилась к тагильчанам директор Драмтеатра Ольга Анисимова и принесла извинения.
В комментариях тагильчане полностью поддерживают мнение директора о том, что бдительность необходима Они благодарят руководство театра за слаженные действия.
Ну, а как тут можно было иначе поступить? Молодцы. Других вариантов не было — важно было обезопасить зрителей, — пишут местные жители.
Ранее в Драмтеатре Нижнего Тагила для усиления безопасности была поставлена вооруженная охрана.