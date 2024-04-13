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В Нижнем Тагиле во время спектакля эвакуировали зрителей Драмтеатра

Сумочка с красным проводом. Зрителей тагильского Драмтеатра эвакуировали

13 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле во время спектакля эвакуировали зрителей Драмтеатра

10 апреля в Нижнем Тагиле спецслужбы эвакуировали зрителей Драматического театра. Причиной послужила сумка, опутанная красным проводом.

После антракта в женской уборной была найдена дамская сумочка из которой торчал красный провод. В связи с этим все зрители были эвакуированы, а находку обследовали вызванные специалисты.

Оказалось, что сумочку забыла одна из посетительниц, которая пришла смотреть спектакль, а красный провод был от пауэрбанка. Когда силовики убедились в безопасности, зрители вернулись в зал и продолжили просмотр.

Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем. И ваша безопасность зависит как и от администрации театра, так и от вас. У нас произошла чрезвычайная ситуация, мы были вынуждены вызвать все спецслужбы. Они сработали мгновенно, но зрителей все равно пришлось эвакуировать, — обратилась к тагильчанам директор Драмтеатра Ольга Анисимова и принесла извинения.

В комментариях тагильчане полностью поддерживают мнение директора о том, что бдительность необходима Они благодарят руководство театра за слаженные действия.

Ну, а как тут можно было иначе поступить? Молодцы. Других вариантов не было — важно было обезопасить зрителей, — пишут местные жители.

Ранее в Драмтеатре Нижнего Тагила для усиления безопасности была поставлена вооруженная охрана.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эвакуация#Спецслужбы#Драмтеатр#Зрители#Силовики#18+#Екатеринбург#Провод
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