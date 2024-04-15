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Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер

Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер

15 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI
Маркетплейс Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга 500 тысяч за продажу сломанного компьютера. Покупку Денис совершил год назад за 102 тысячи.

Мужчина забрал компьютер, дома он не включился. Совершить возврат на сайте у него не вышло, сообщает Свердловский облсуд. Тогда Денис отправил в компанию претензию. Он потребовал вернуть ему деньги. Там ответили, что ему нужно писать в сервисцентр. Мастер выявил, что компьютер не включается из-за матплаты, которая стоит 180 тысяч.

Тогда житель Екатеринбурга пошел в суд, потребовав выплатить ему более 100 тысяч и судебные расходы. В итоге с представителей маркетплейса взыскали 477 тысяч, также маркетплейсу предстоит выплачивать по 1% неустойки с цены купленной техники.

Представители маркетплейса попытались обжаловать решение. Тогда свердловский суд добавил требование к истцу — вернуть Wildberries компьютер за свой счет. В остальном решение осталось неизменным.

Ранее сообщалось, что Свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка.

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