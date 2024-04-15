Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Мужчина забрал компьютер, дома он не включился. Совершить возврат на сайте у него не вышло, сообщает Свердловский облсуд. Тогда Денис отправил в компанию претензию. Он потребовал вернуть ему деньги. Там ответили, что ему нужно писать в сервисцентр. Мастер выявил, что компьютер не включается из-за матплаты, которая стоит 180 тысяч.
Тогда житель Екатеринбурга пошел в суд, потребовав выплатить ему более 100 тысяч и судебные расходы. В итоге с представителей маркетплейса взыскали 477 тысяч, также маркетплейсу предстоит выплачивать по 1% неустойки с цены купленной техники.
Представители маркетплейса попытались обжаловать решение. Тогда свердловский суд добавил требование к истцу — вернуть Wildberries компьютер за свой счет. В остальном решение осталось неизменным.
Ранее сообщалось, что Свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка.