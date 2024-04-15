Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер

Мужчина забрал компьютер, дома он не включился. Совершить возврат на сайте у него не вышло, сообщает Свердловский облсуд. Тогда Денис отправил в компанию претензию. Он потребовал вернуть ему деньги. Там ответили, что ему нужно писать в сервисцентр. Мастер выявил, что компьютер не включается из-за матплаты, которая стоит 180 тысяч.