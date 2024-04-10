Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга 85 млн рублей за изъятую землю

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
Арбитражный суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Росгосцирка к администрации уральской столицы и присудил выплатить организации 85,3 млн рублей за земельный участок, изъятый еще в 2018 году, говорится в решении суда.
Росгосцирк и мэрия судились из-за спорной земли на улице 8 Марта. В 2018 году земельный комитет горадминистрации провел межевание участка площадью более 36 тысяч кв.м, находившегося в собственности Росгосцирка. При составлении плана из него по какой-то причине «выпал» кусок в 3,5 тысячи кв. м.
Росгосцирк с таким решением не согласился и подал исковое заявление на 89,7 млн рублей. В итоге суд постановил выплатить пострадавшей стороне 85,3 млн рублей, из которых около 78 млн — стоимость самого участка, а остальное — проценты и госпошлина.
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