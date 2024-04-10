Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга 85 млн рублей за изъятую землю

Росгосцирк и мэрия судились из-за спорной земли на улице 8 Марта. В 2018 году земельный комитет горадминистрации провел межевание участка площадью более 36 тысяч кв.м, находившегося в собственности Росгосцирка. При составлении плана из него по какой-то причине «выпал» кусок в 3,5 тысячи кв. м.