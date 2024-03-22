В Екатеринбурге начнется строительство Соборной мечети на 550 человек

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Под строительство определен участок в восемь гектаров. Мэрия подтвердила выдачу разрешительных документов, пишет Ura.ru.
Документ, выданный 20 марта 2024 года, будет действовать ровно два года. Площадь нового религиозного сооружения составит 3,3 тысячи кв.м, оно рассчитано на 550 человек. Помимо самой мечети на выделенном участке будет построен шестиэтажный дом для сотрудников и образовательный центр. Также здесь смогут размещаться паломники. В подземных этажах здания планируют оборудовать автопарковку.
Это не первая попытка построить Соборную мечеть в Екатеринбурге. Изначально проект в 2006 году одобрил губернатор Эдуард Россель, он же заложил символический первый камень в 2007 году. Религиозное сооружение должно было появиться на берегах Исети. Но затем проект застопорился.
Поиски нового участка под мечеть начались в 2019 году.
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