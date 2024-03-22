tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Мэрия Екатеринбурга одобрила строительство Соборной мечети

В Екатеринбурге начнется строительство Соборной мечети на 550 человек

22 марта 2024, 14:17
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга одобрила строительство Соборной мечети

В Екатеринбурге власти выдали разрешение на возведение в районе Серовского тракта мечети.

Под строительство определен участок в восемь гектаров. Мэрия подтвердила выдачу разрешительных документов, пишет Ura.ru.

Документ, выданный 20 марта 2024 года, будет действовать ровно два года. Площадь нового религиозного сооружения составит 3,3 тысячи кв.м, оно рассчитано на 550 человек. Помимо самой мечети на выделенном участке будет построен шестиэтажный дом для сотрудников и образовательный центр. Также здесь смогут размещаться паломники. В подземных этажах здания планируют оборудовать автопарковку.

Это не первая попытка построить Соборную мечеть в Екатеринбурге. Изначально проект в 2006 году одобрил губернатор Эдуард Россель, он же заложил символический первый камень в 2007 году. Религиозное сооружение должно было появиться на берегах Исети. Но затем проект застопорился.

Поиски нового участка под мечеть начались в 2019 году.

В Екатеринбурге налоговая судилась с евангелистами из-за 38 копеек.

Рамадан в 2024 году. Все, что нужно знать о великом мусульманском посте
Узнать подробнее
Читайте также:
Лозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге переехал на ПлотинкуРасселение домов за Макаровским мостом в Екатеринбурге обернулось уголовным деломМэр Екатеринбурга запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком
#Общество#Строительство#Религия#Мечеть#Земельный участок#Ислам#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Вчера, 06:40
«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
Сегодня, 06:59
11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
Сегодня, 12:55
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Сегодня, 12:31
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
"