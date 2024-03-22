В Екатеринбурге начнется строительство Соборной мечети на 550 человек

Документ, выданный 20 марта 2024 года, будет действовать ровно два года. Площадь нового религиозного сооружения составит 3,3 тысячи кв.м, оно рассчитано на 550 человек. Помимо самой мечети на выделенном участке будет построен шестиэтажный дом для сотрудников и образовательный центр. Также здесь смогут размещаться паломники. В подземных этажах здания планируют оборудовать автопарковку.