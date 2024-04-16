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Точка поставлена в деле об убийстве фельдшера в Березовском

«Куда ударял ножом, не помню»: в деле убийства медика в Березовском поставлена точка

16 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI

Точка поставлена в деле об убийстве фельдшера в Березовском

Без изменений оставлен приговор, ранее вынесенный в отношении пенсионера, который убил фельдшера, приехавшего к нему на вызов в Екатеринбурге.

Второй апелляционный суд пришел к решению, что приговор останется в силе. Наказание (17 лет тюрьмы) предстоит отбывать жителю Березовского Геннадию Казакову. Ему 67 лет.

Убийство он совершил год назад. Пенсионер зарезал молодого фельдшера Степана Шабурова.

В апелляции Геннадий просил обратить внимание, что он не алкоголик. Тем не менее диагноз алкоголизм у него стоит, сообщила супруга Степана. Также обвиняемый пытался оперировать тем, что он не уголовник. Однако ранее он семь лет пробыл в тюрьме.

Свою вину злоумышленник признал частично. И оперировал тем, что у него не было цели убить Степана.

Я же не знал, что он стоит за дверями. Я резко открыл дверь и ударил. Куда, не помню, — сообщал рецидивист.

У убитого фельдшера осталась супруга и двое детей. Оба они несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО.

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