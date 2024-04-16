«Куда ударял ножом, не помню»: в деле убийства медика в Березовском поставлена точка

В апелляции Геннадий просил обратить внимание, что он не алкоголик. Тем не менее диагноз алкоголизм у него стоит, сообщила супруга Степана. Также обвиняемый пытался оперировать тем, что он не уголовник. Однако ранее он семь лет пробыл в тюрьме.