«Куда ударял ножом, не помню»: в деле убийства медика в Березовском поставлена точка

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Второй апелляционный суд пришел к решению, что приговор останется в силе. Наказание (17 лет тюрьмы) предстоит отбывать жителю Березовского Геннадию Казакову. Ему 67 лет.
Убийство он совершил год назад. Пенсионер зарезал молодого фельдшера Степана Шабурова.
В апелляции Геннадий просил обратить внимание, что он не алкоголик. Тем не менее диагноз алкоголизм у него стоит, сообщила супруга Степана. Также обвиняемый пытался оперировать тем, что он не уголовник. Однако ранее он семь лет пробыл в тюрьме.
Свою вину злоумышленник признал частично. И оперировал тем, что у него не было цели убить Степана.
Я же не знал, что он стоит за дверями. Я резко открыл дверь и ударил. Куда, не помню, — сообщал рецидивист.
У убитого фельдшера осталась супруга и двое детей. Оба они несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО.