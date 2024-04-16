В Екатеринбурге детский сад выплатит родителям 48 тысяч за забытую на улицу девочку

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Воспитательница ДОУ в Екатеринбурге после дневной прогулки отвела всех детей в группу, но не досчиталась одной воспитанницы. Двухлетнего ребенка забыли на улице. Родители требовали с руководства учреждения 100 тысяч рублей. Суд постановил удовлетворить их иск частично, информирует пресс-служба Свердловской прокуратуры.
История закончилась благополучно благодаря неравнодушной женщине, которая заметила маленького ребенка, оставшегося без присмотра взрослых. Она отвела малышку в сад. Место, где осталась девочка, не было огорожено: рядом проходила проезжая часть, также в этом районе часто видели стаи бездомных собак, говорится в сообщении ведомства.
В итоге сад выплатит 32 тысячи в качестве компенсации морального ущерба, 11 тысяч штрафа и пять тысяч юридических издержек.
В Екатеринбурге мать, оставившая младенца умирать на улице, получила два года.