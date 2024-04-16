В Екатеринбурге детский сад выплатит родителям 48 тысяч за забытую на улицу девочку

История закончилась благополучно благодаря неравнодушной женщине, которая заметила маленького ребенка, оставшегося без присмотра взрослых. Она отвела малышку в сад. Место, где осталась девочка, не было огорожено: рядом проходила проезжая часть, также в этом районе часто видели стаи бездомных собак, говорится в сообщении ведомства.