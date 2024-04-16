Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам тюрьмы за попытку диверсии

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Подсудимого признали виновным в намерении устройства диверсии на путях железной дороги. Он натянул проволоку между рельсами, рассказали «КП-Екатеринбургу» в пресс-службе регионального военного суда.
Вследствие этого мужчине назначили наказание в виде 14 лет тюремного заключения с ограничением свободы на год. Сначала 4 года свердловчанин будет находиться в тюрьме, остаток срока — в ИК строгого режима.
Напомним, мужчину задержали в сентябре 2022 года. В марте 2023 года на него возбудили также уголовные дела за призывы к терактам и сотрудничеству с другими странами против страны.