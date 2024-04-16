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Updated Сегодня, 04:08

Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам тюрьмы за попытку диверсии

Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам тюрьмы за попытку диверсии

16 апреля 2024, 04:08
Фото: 1MI
29-летнему жителю Свердловской области вынесли приговор по делу о попытке совершить диверсию.

Подсудимого признали виновным в намерении устройства диверсии на путях железной дороги. Он натянул проволоку между рельсами, рассказали «КП-Екатеринбургу» в пресс-службе регионального военного суда.

Вследствие этого мужчине назначили наказание в виде 14 лет тюремного заключения с ограничением свободы на год. Сначала 4 года свердловчанин будет находиться в тюрьме, остаток срока — в ИК строгого режима.

Напомним, мужчину задержали в сентябре 2022 года. В марте 2023 года на него возбудили также уголовные дела за призывы к терактам и сотрудничеству с другими странами против страны.

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