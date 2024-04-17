Какая канатка повезет на склоны Урала?

«Хочется кататься и быть уверенным, что ты и твои близкие в безопасности. У нас в области много отличных склонов. Некоторое оборудование старое, но по крайней мере европейское. Теперь появляются и новые курорты, ждем, чем удивит в ближайшем будущем „Гора Белая“. Понятно, что там появятся уже новые подъемники, и это будет уже не Доппельмайр и не Пома, но что? Если китайские, то им доверять я бы побоялся — справится ли такая техника в нашем климате? И насколько они надежные?» — задается вопросами Сергей Пономарев, горнолыжник с большим опытом. По его мнению, туристы сегодня все более внимательно выбирают место катания — хотят получать сервис не ниже европейских предложений, к которым уже привыкли.