Какая канатка повезет на склоны Урала?

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Возможности горнолыжного отдыха в Екатеринбурге и Свердловской области довольно широкие: в регионе много курортов и сноупарков, причем не только с лыжными трассами, но и с трассами для фрирайда, для сноубординга. А скоро область ждет серьезный рывок в этом вопросе: один из крупнейших местных курортов — «Гора Белая» — превратится буквально в жемчужину не только региона, но и страны. Как обещает директор управляющей компании Туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич, на курорте «Гора Белая» появятся новые горнолыжные трассы общей длиной до 3 километров, оборудованные канатными дорогами, отели различного формата и звездности, в том числе глэмпинги и кемпинги, оборудованные места отдыха, будет развита и сопутствующая транспортная, инженерная и информационная инфраструктура. Причем курорт будет всесезонным. Одним словом, работа намечается грандиозная. Будет застроено 473 гектара земель, объем инвестиций оценивается в 22,5 млрд рублей.
«Гора Белая» и сегодня радует любителей зимнего активного отдыха своими возможностями. До нее всего час езды от Нижнего Тагила. Плюс этого курорта в том, что большую часть года склоны горы покрыты снегом, отсюда и название. А еще это место знаменито своей историей: оно стало популярным среди местных горнолыжников и гостей региона еще с 60-х годов ХХ века — уже с 1963 года здесь даже начали проводить спортивные соревнования. А примерно с 2005 года были запущены первые канатные подъемники. Сейчас здесь действует пять горнолыжных трасс разной сложности.
Но это не единственная возможность для свердловчан попробовать свои силы в горнолыжном спорте. Еще один из популярнейших туристических объектов региона — комплекс «Гора Волчиха», к тому же он расположен не так далеко от Екатеринбурга. Это место — тоже знаменитость, ведь Волчиха — самая высокая гора в окрестностях столицы области, издалека она даже напоминает вулкан — с конусом и красивыми скалами.
Еще один популярный комплекс — гора Ежовая, он действует уже более двух десятков лет. Здесь есть 8 трасс различной сложности, отели, кафе и рестораны, детский парк развлечений «Мультиеж» и даже смотровая площадка, с которой открываются панорамные виды. На Ежовой часто проводят спортивные соревнования. Здесь есть не только синие и красные трассы, но даже черные, для профессионалов — с собственными названиями: «Андрей», «Ганс», «Большой карман».
Горнолыжники выезжают также на трассы комплексов «Уктус» (один из самых посещаемых в Свердловской области, потому что до него можно быстро добраться от Екатеринбурга), «Пильная Парк» с большим выбором трасс, в том числе трасс для фрирайда.
Многомиллиардные инвестиции в ту же «Гору Белую» — это в том числе вложения в качественное оборудование туристической инфраструктуры. Сегодня с учетом бурного роста внутреннего туризма каждый курорт, безусловно, борется за своего клиента — за гостя. А для этого нужно обеспечить высококлассный сервис и, конечно, безопасность — это на горнолыжном отдыхе один из главных критериев. А турист сегодня привередливый и не поедет на первую попавшуюся гору: будет выбирать лучшее.
И одна из главнейших составляющих горнолыжного курорта — канатный подъемник. Комфортные, надежные — именно такими были европейские канатные дороги. Пока они еще работают на курортах области, но что-то уже просит ремонта, а что-то — уже не очень соответствует требованиям времени. Ну, а на новых трассах тем более нужно ставить самое современное оборудование. Сегодня в этой сфере разрабатывают все более новые технологии — но неужели российские курорты теперь останутся без них? Ведь европейские производители подъемников из России ушли. Встает вопрос, где взять не менее качественный аналог канатной дороги.
После введения жестких западных санкций в отношении России и ухода с рынка европейского бизнеса пришлось принимать быстрые решения для поддержания экономики и повернуться на Восток: освобождающиеся ниши в разных отраслях заполнили азиатские производители. Но это не значит, что в любой сфере эта замена оправдана. Китайские варианты подъемников тоже есть — скажем, в КНР их делает компания BMHRI, которая сразу заинтересовалась перспективой продавать свои дороги российским курортам. Однако сами курорты, разобравшись в ситуации, уже понимают, что это не совсем верный путь. Например, на недавнем горнолыжном форуме объектов индустрии гостеприимства «Сила гор. Шерегеш» член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта «Манжерок» (развивает Сбербанк) Иван Морозов заявил, что китайское оборудование — «технологически устаревшее».
«Хочется кататься и быть уверенным, что ты и твои близкие в безопасности. У нас в области много отличных склонов. Некоторое оборудование старое, но по крайней мере европейское. Теперь появляются и новые курорты, ждем, чем удивит в ближайшем будущем „Гора Белая“. Понятно, что там появятся уже новые подъемники, и это будет уже не Доппельмайр и не Пома, но что? Если китайские, то им доверять я бы побоялся — справится ли такая техника в нашем климате? И насколько они надежные?» — задается вопросами Сергей Пономарев, горнолыжник с большим опытом. По его мнению, туристы сегодня все более внимательно выбирают место катания — хотят получать сервис не ниже европейских предложений, к которым уже привыкли.
Задача курортов — серьезно анализировать рынок оборудования, чтобы не ошибиться с выбором. К тому же примеры ЧП на канатных трассах напоминают нам о важности безопасности этого сложного оборудования. Буквально на днях авария случилась на турецком горнолыжном курорте в Анталии — оторвалась часть опоры фуникулера, кабина получила разрушения, есть погибшие и раненые. В данном случае причины пока не совсем ясны. Но ведь такое может случиться, и если подъемник не обслуживается, не проходят проверку и замену важнейшие механизмы. И безусловно, к таким рискам больше склонно несовременное оборудование. А еще такое может случиться с китайскими дорогами в случае, если КНР все же подпадет под новые вторичные санкции США — и лишится возможности обеспечить свою продукцию в России обслуживанием и расходниками.
Возможно, именно поэтому федеральные власти уже рекомендовали курортам обратиться именно к российским производителям канатных дорог, а перед промышленностью, в свою очередь, поставлена задача обеспечить курорты отечественным оборудованием. И для этого есть самые главные причины: во-первых, есть цель развивать импортозамещение, во-вторых, собственные заводы всегда обеспечат установленные ими подъемники постоянным сервисным обслуживанием и гарантией. К тому же российские подъемники, которые уже производятся и появляются на отечественных склонах, беспроблемно проходят жесткий контроль по российским правилам. А китайские канатки его не пройдут: как уже было сказано выше, китайское оборудование — не современное, Китай ориентируется на технологии Запада прежних лет.
При этом российские подъемники конкурентоспособны западным. Скажем, продукция компании «РУСЛЕТ» — это канатка в Москве на Воробьевых горах, эти же подъемники уже стоят в Мурманской области, скоро появятся в Сочи, в Архызе. Как отмечает генеральный директор «РУСЛЕТ», заместитель председателя Технического комитета 289 по стандартизации Дмитрий Сидорович, «российские производители имеют возможность закрыть внутрирыночные потребности в канатно-транспортных системах в России, обеспечить высокий уровень, не хуже европейского». Кроме «РУСЛЕТ», это «ТверьКанатДор», НКД, «ТР Системы». Таким образом, эта ниша российского машиностроения вполне активно развивается.
Ну и к тому же профильные ведомства, видимо, настроены на то, чтобы направить внимание тех же инвесторов именно на российские предложения: деньги не должны уходить за границу, они должны поддерживать внутреннюю экономику. Минпромторг уже получил поручение поддержать тему развития производства канатных механизмов для туристической отрасли на отечественных заводах. Благоразумные инвесторы задумаются о перспективе вложений своих средств.