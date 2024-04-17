Мисс Екатеринбург оказалась в затопленном «Дубай Молле»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Девушка сняла видео оттуда. В кадре оказались дорогие брендовые магазины. Они ушли под воду по щиколотку. Причина — сильнейшие ливни, обрушившиеся на Дубай.
«Шанелю» — конец, «Версаче» — конец, моим кроссовкам — конец, — рассказала София.
После свердловская модель сняла видеоролик, как она идет по затопленной улице. На кадрах видно, что вода смывает люк.
Ранее свердловчане рассказали, что видели, как у их отеля во время ливней отлетает крыша. Также у них наблюдаются перебои со связью и не работают магнитные ключи от гостиничных номеров.