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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Мисс Екатеринбург оказалась в затопленном «Дубай Молле»

Мисс Екатеринбург оказалась в затопленном «Дубай Молле»

17 апреля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Мисс Екатеринбург София Никитчук находилась в ТЦ «Дубай Молл» в ОАЭ во время его затопления.

Девушка сняла видео оттуда. В кадре оказались дорогие брендовые магазины. Они ушли под воду по щиколотку. Причина — сильнейшие ливни, обрушившиеся на Дубай.

«Шанелю» — конец, «Версаче» — конец, моим кроссовкам — конец, — рассказала София.

После свердловская модель сняла видеоролик, как она идет по затопленной улице. На кадрах видно, что вода смывает люк.

Ранее свердловчане рассказали, что видели, как у их отеля во время ливней отлетает крыша. Также у них наблюдаются перебои со связью и не работают магнитные ключи от гостиничных номеров.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Девушка#Канализационный люк#Модель#Ливни#ОАЭ#Екатеринбург#Мисс Екатеринбург#Дубай
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