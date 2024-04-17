Начальник свердловского карьера выиграл квартиру

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Участвовать в викторине ему посоветовала мама. Своему счастью семья не может поверить до сих пор.
Евгений рассказал, что, когда он проверил свой номер на сайте и узнал, что выиграл жилье, то просто не поверил своим глазам. К настоящему моменту он уже оформил документы для получения квартиры.
Мужчина рассказал, что ему обещали позвонить в течение трех дней. В этот же период он получит ключи от нового жилья.
За подарком он приехал в пункт выдачи в ТЦ «Мега». У Евгения растет дочь, которая является восьмиклассницей. Семья как раз мечтала переехать в Екатеринбург ближе к поступлению девочки в вуз.
Ранее сообщалось, что жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край». Она работает продавцом-кассиром.