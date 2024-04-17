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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Начальник свердловского карьера выиграл квартиру

Начальник свердловского карьера выиграл квартиру

17 апреля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Квартиру в викторине «Опорный край» выиграл начальник карьера в поселке Малышева Свердловской области Евгений.

Участвовать в викторине ему посоветовала мама. Своему счастью семья не может поверить до сих пор.

Евгений рассказал, что, когда он проверил свой номер на сайте и узнал, что выиграл жилье, то просто не поверил своим глазам. К настоящему моменту он уже оформил документы для получения квартиры.

Мужчина рассказал, что ему обещали позвонить в течение трех дней. В этот же период он получит ключи от нового жилья.

За подарком он приехал в пункт выдачи в ТЦ «Мега». У Евгения растет дочь, которая является восьмиклассницей. Семья как раз мечтала переехать в Екатеринбург ближе к поступлению девочки в вуз.

Ранее сообщалось, что жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край». Она работает продавцом-кассиром.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Жилье#Квартира#Дочь#Переезд#Малышева#Викторина#Вуз#Екатеринбург#ТЦ Мега#Опорный край
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