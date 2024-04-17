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Преподаватель истфака УрФУ в Екатеринбурге умерла на 85-м году жизни

Преподаватель истфака УрФУ в Екатеринбурге умерла на 85-м году жизни

17 апреля 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге скончалась 84-летняя сотрудница истфака УрФУ Валентина Грак. Женщина умерла 15 апреля 2024 года.

Грак проработала на истфаке более 40 лет. В течение этого времени она выпустила несколько десятков квалифицированных специалистов. Женщина читала лекции студентам по истории Азии и Африки, рассказали в пресс-службе УрФУ.

Фото: Кафедра Новой и новейшей истории УрФУ

По словам коллег умершей преподавательницы, она оказала немалое влияние на изучение восточной модернизации. Также ее охарактеризовали как строгого научного руководителя, однако при этом справедливого.

Напомним, 7 апреля 2024 года в Екатеринбурге не стало руководителя библиотеки Белинского Ольги Опариной.

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