Преподаватель истфака УрФУ в Екатеринбурге умерла на 85-м году жизни

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
Грак проработала на истфаке более 40 лет. В течение этого времени она выпустила несколько десятков квалифицированных специалистов. Женщина читала лекции студентам по истории Азии и Африки, рассказали в пресс-службе УрФУ.
По словам коллег умершей преподавательницы, она оказала немалое влияние на изучение восточной модернизации. Также ее охарактеризовали как строгого научного руководителя, однако при этом справедливого.
Напомним, 7 апреля 2024 года в Екатеринбурге не стало руководителя библиотеки Белинского Ольги Опариной.