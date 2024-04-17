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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Ребенок застрял в лифте в 20-этажном доме в центре Екатеринбурга

Ребенок застрял в лифте в 20-этажном доме в центре Екатеринбурга

17 апреля 2024, 12:08
Фото: 1MI
В высотке в центре Екатеринбурга в лифте застрял мальчик. Это произошло в ЖК «Аквамарин».

Мальчику 11 лет, в лифте он застрял из-за отключения света. Он был напуган, пишет Е1. Ранее ребенок уже застревал в лифте в другом доме.

Я его впустила по домофону, и резко пропал свет, — поделилась мать мальчика.

Когда электроэнергию включили, лифт почему-то все еще не работал. По словам матери, теперь мальчик боится пользоваться лифтом. Взаперти он остался вместе с соседкой.

Лифтеры прибыли в течение часа. Мальчика и соседку выпустили. Недавно в доме также неожиданно уже отключали свет.

Ранее из-за пьяного соседа свердловская семья с малышом застряла в лифте многоэтажки.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ребенок#Дети#Свердловская область#Электричество#Мальчик#Лифт#Испуг#Домофон#Екатеринбург
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