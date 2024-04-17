Ребенок застрял в лифте в 20-этажном доме в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Мальчику 11 лет, в лифте он застрял из-за отключения света. Он был напуган, пишет Е1. Ранее ребенок уже застревал в лифте в другом доме.
Я его впустила по домофону, и резко пропал свет, — поделилась мать мальчика.
Когда электроэнергию включили, лифт почему-то все еще не работал. По словам матери, теперь мальчик боится пользоваться лифтом. Взаперти он остался вместе с соседкой.
Лифтеры прибыли в течение часа. Мальчика и соседку выпустили. Недавно в доме также неожиданно уже отключали свет.
Ранее из-за пьяного соседа свердловская семья с малышом застряла в лифте многоэтажки.