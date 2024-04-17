tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Из полиции Свердловской области уволены инспекторы после ЧП с инсультом

Уволены инспекторы, принявшие водителя с инсультом за пьяного на свердловской трассе

17 апреля 2024, 09:17
Фото: 1MI

Из полиции Свердловской области уволены инспекторы после ЧП с инсультом

Из полиции Свердловской области уволены инспекторы ГИБДД, которые приняли автомобилиста с инсультом за пьяного.

По словам юриста пострадавшего Романа, сотрудники ДПС уже не работают в полиции. Само ЧП случилось 5 января, когда дальнобойщик ехал в Камышлов.

У него случился инсульт, он попал в аварию. Представители ДПС подумали, что он пьяный и как минимум пять часов держали Романа в холодной кабине, чтобы он «протрезвел».

Спасли Романа его коллеги, которые приехали на место ЧП. Дальнобойщика госпитализировали, медики спасли его жизнь. Было возбуждено дело по статье «Халатность».

После происшествия больше не являются представителями ГИБДД младший сержант Никита Раков и старший инспектор Дмитрий Меньшенин. Пострадавший дальнобойщик продолжает восстановление дома. Работать он пока не может.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса потерял сознание за рулем в Екатеринбурге. В салоне был 21 человек.

Дальнобойщик после инсульта в дороге в Свердловской области идет на поправку
Узнать подробнее
Читайте также:
Педагога в Каменске-Уральском уволили из МВД за издевательства над студенткойВ Екатеринбурге уволили сотрудников ТЦ «Гринвич» за видео с пьяной потасовкойДиректор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой
#Дарья Сорокина#Происшествия#ГИБДД#Полиция#Увольнение#Инспекторы#Водитель#Госпитализация#Медики#Пьяный#Халатность#Инсульт#Адвокат#Коллеги#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
15 апреля, 12:06
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
15 апреля, 14:12
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"