Уволены инспекторы, принявшие водителя с инсультом за пьяного на свердловской трассе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам юриста пострадавшего Романа, сотрудники ДПС уже не работают в полиции. Само ЧП случилось 5 января, когда дальнобойщик ехал в Камышлов.
У него случился инсульт, он попал в аварию. Представители ДПС подумали, что он пьяный и как минимум пять часов держали Романа в холодной кабине, чтобы он «протрезвел».
Спасли Романа его коллеги, которые приехали на место ЧП. Дальнобойщика госпитализировали, медики спасли его жизнь. Было возбуждено дело по статье «Халатность».
После происшествия больше не являются представителями ГИБДД младший сержант Никита Раков и старший инспектор Дмитрий Меньшенин. Пострадавший дальнобойщик продолжает восстановление дома. Работать он пока не может.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса потерял сознание за рулем в Екатеринбурге. В салоне был 21 человек.