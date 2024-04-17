Уволены инспекторы, принявшие водителя с инсультом за пьяного на свердловской трассе

Спасли Романа его коллеги, которые приехали на место ЧП. Дальнобойщика госпитализировали, медики спасли его жизнь. Было возбуждено дело по статье «Халатность».



После происшествия больше не являются представителями ГИБДД младший сержант Никита Раков и старший инспектор Дмитрий Меньшенин. Пострадавший дальнобойщик продолжает восстановление дома. Работать он пока не может.