«Инопланетянин» продает летающую тарелку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В объявлении сказано, что велосипед рассчитан на одного человека. Летающая тарелка, как утверждает ее хозяин, подойдет для «незабываемых полетов между планетами». Хозяин назвал переделанный велосипед «межгалактическим звездолетом».
Укомплектован такой велосипед стеклом с подсветкой, двумя педалями, диодной оптикой, аккумуляторными батареями и четырьмя колесами. Мужчина утверждает, что на таком транспорте моно смело поехать на деловую встречу, либо на свидание. Кроме того, в объявлении сказано, что возможен торг.
Напомним, что недавно екатеринбуржца в костюме инопланетянина на этом транспорте остановили сотрудники ГИБДД. Они решили проверить, трезв ли он, и что это за транспортное средство. Выяснилось, что мужчина просто таким образом отмечал День космонавтики.