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Published Сегодня, 11:41

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Летающая тарелка продается в Екатеринбурге за 300 тысяч

«Инопланетянин» продает летающую тарелку в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 11:41
Фото: «Авито»

Летающая тарелка продается в Екатеринбурге за 300 тысяч

Житель Екатеринбурга выставил на продажу летающую тарелку, которую он сам соорудил. Недавно он ездил на ней по центру города. Транспортное средство — велосипед, который был переделан под внеземной транспорт.

В объявлении сказано, что велосипед рассчитан на одного человека. Летающая тарелка, как утверждает ее хозяин, подойдет для «незабываемых полетов между планетами». Хозяин назвал переделанный велосипед «межгалактическим звездолетом».

Фото: «Авито»

Укомплектован такой велосипед стеклом с подсветкой, двумя педалями, диодной оптикой, аккумуляторными батареями и четырьмя колесами. Мужчина утверждает, что на таком транспорте моно смело поехать на деловую встречу, либо на свидание. Кроме того, в объявлении сказано, что возможен торг.

Напомним, что недавно екатеринбуржца в костюме инопланетянина на этом транспорте остановили сотрудники ГИБДД. Они решили проверить, трезв ли он, и что это за транспортное средство. Выяснилось, что мужчина просто таким образом отмечал День космонавтики.

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#Дарья Сорокина#Общество#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Велосипед#Продажа#Планеты#Колеса#Стекло#Свидание#Подсветка#Екатеринбург#День космонавтики
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