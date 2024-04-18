«Инопланетянин» продает летающую тарелку в Екатеринбурге

Напомним, что недавно екатеринбуржца в костюме инопланетянина на этом транспорте остановили сотрудники ГИБДД. Они решили проверить, трезв ли он, и что это за транспортное средство. Выяснилось, что мужчина просто таким образом отмечал День космонавтики.