Клиентам Модульбанка из числа российских компаний стали доступны B2B-переводы

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В число задач, которые активно реализуются на текущий момент, входит упрощение процедуры международных платежей на фоне действующих против нашей страны санкций. Новые типы переводов призваны сделать более эффективными и оперативными проводимые платежи. Стоит отметить, что теперь банки применяют максимально надежные методы аутентификации и шифрования для того, чтобы защитить средства своих клиентов от несанкционированного доступа. Такие опции становятся возможны благодаря широкому внедрению современных технологий, таких как блокчейн или искусственный интеллект, сообщает gorod55.ru.
В число подобных новшеств рынка финансовых услуг вошли B2B-переводы в банках, доступные в онлайн-формате из любого уголка планеты, где есть интернет. Они позволяют осуществлять международные платежи, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Благодаря внедрению такого функционала можно сократить затраты на обработку платежей и упростить обмен документами, ведь эта процедура денежных переводов является более безопасной и помогает предоставлять компаниям данные о состоянии их счетов и историю платежей.
Подобные переводы уже практикуют такие развитые и крупные банки нашей страны, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. А с апреля B2B-переводы через СБП осуществляет и Модульбанк.
Такими переводами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП можно применять как альтернативу банковским переводам по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Но их преимуществами, в отличие от классических банковских переводов, выступают доступность и высокая скорость работы.
Перевод можно совершить за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует этот код, совершая платеж в личном кабинете своего банка.
Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева назвала B2B-переводы через СБП настоящим прорывом в развитии финансовой отрасли.
«Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — раскрыла плюсы новой опции эксперт.
Развитие рынка банковских переводов в нашей стране теперь зависит не только от экономической обстановки, но и от политической. Финансовые организации продолжат адаптироваться к новым реалиям.