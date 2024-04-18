Клиентам Модульбанка из числа российских компаний стали доступны B2B-переводы

В число подобных новшеств рынка финансовых услуг вошли B2B-переводы в банках, доступные в онлайн-формате из любого уголка планеты, где есть интернет. Они позволяют осуществлять международные платежи, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Благодаря внедрению такого функционала можно сократить затраты на обработку платежей и упростить обмен документами, ведь эта процедура денежных переводов является более безопасной и помогает предоставлять компаниям данные о состоянии их счетов и историю платежей.