Перекрыто движение по части автодороги из-за подтопления в Алтайском крае

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Причиной закрытия является то, что уровень воды достиг определенной отметки и рискует создать проблемы для автомобилей, пишет amic.ru.
Однако, существуют альтернативные маршруты, чтобы добраться до Горняка. Можно использовать автодорогу Змеиногорск — Рубцовск или автодорогу Поспелиха — Курья — Третьяково с выходом на А-322-Горняк-Староалейское.
Власти предпринимают временные меры, чтобы обеспечить отвод воды с дороги. Они разбили дорожное покрытие, чтобы осуществить водоотведение. Когда уровень воды снизится, дорогу восстановят и возобновят движение.
На месте происшествия уже привлечена специальная техника, чтобы предотвратить распространение воды. В окрестностях дороги образовалось огромное водное пространство, которое стало настоящим морем.