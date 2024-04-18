tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Перекрыто движение по части автодороги из-за подтопления в Алтайском крае

18 апреля 2024, 11:58
В Алтайском крае закрыли движение по части автодороги из-за подтопления. Это произошло из-за талых вод, которые вызвали наводнение на участке дороги К-26 Горняк — Рубцовск.

Причиной закрытия является то, что уровень воды достиг определенной отметки и рискует создать проблемы для автомобилей, пишет amic.ru.

Однако, существуют альтернативные маршруты, чтобы добраться до Горняка. Можно использовать автодорогу Змеиногорск — Рубцовск или автодорогу Поспелиха — Курья — Третьяково с выходом на А-322-Горняк-Староалейское.

Власти предпринимают временные меры, чтобы обеспечить отвод воды с дороги. Они разбили дорожное покрытие, чтобы осуществить водоотведение. Когда уровень воды снизится, дорогу восстановят и возобновят движение.

На месте происшествия уже привлечена специальная техника, чтобы предотвратить распространение воды. В окрестностях дороги образовалось огромное водное пространство, которое стало настоящим морем.

Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Вчера, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Сегодня, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Сегодня, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Вчера, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:03
"