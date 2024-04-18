Строители опровергли причастность к порче плитки за 150 млн рублей в Екатеринбурге

Президент Гильдии Вячеслав Трапезников ответил на обвинения вице-мэра Бубнова, предположившего, что дорожное покрытие в Историческом сквере начало крошиться и рассыпаться сразу после проведения праздника День строителя. Якобы это случилось из-за прохождения колонны тяжелой строительной техники. Да и в целом здесь очень часто проходят культурно-массовые мероприятия, посетители которых тоже не лучшим образом влияют на состояние тротуара, заявил Бубнов.