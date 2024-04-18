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Строители опровергли слова вице-мэра Екатеринбурга о порче плитки техникой

Строители опровергли причастность к порче плитки за 150 млн рублей в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 14:21
Фото: 1MI

Строители опровергли слова вице-мэра Екатеринбурга о порче плитки техникой

В Гильдии строителей Урала заявили, что не имеют никакого отношения к порче плитки за 150 млн рублей в Екатеринбурге. Ранее их в этом обвинил вице-мэр города Алексей Бубнов.

Строители и их техника не имеют никакого отношения к разрушению тротуарной плитки за 150 млн рублей. Комментарий Ura.ru дали в Гильдии строителей Урала.

Президент Гильдии Вячеслав Трапезников ответил на обвинения вице-мэра Бубнова, предположившего, что дорожное покрытие в Историческом сквере начало крошиться и рассыпаться сразу после проведения праздника День строителя. Якобы это случилось из-за прохождения колонны тяжелой строительной техники. Да и в целом здесь очень часто проходят культурно-массовые мероприятия, посетители которых тоже не лучшим образом влияют на состояние тротуара, заявил Бубнов.

Трапезников напомнил, что в Историческом сквере техники тяжелее 3,5 тысячи тонн в День строителя не было. По-настоящему тяжелые машины стояли только на асфальте на проспекте Ленина. Он также добавил, что некорректно перекладывать ответственность за работу ненадлежащего качества на строителей и отрасль в целом.

Напомним, что плитка в Историческом сквере «поплыла» вместе со снегом весной 2024 года.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Реконструкция#Вице-мэр#Дорожные работы#Строители#Екатеринбург#Тротуарная плитка
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