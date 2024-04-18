Строители опровергли причастность к порче плитки за 150 млн рублей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Строители и их техника не имеют никакого отношения к разрушению тротуарной плитки за 150 млн рублей. Комментарий Ura.ru дали в Гильдии строителей Урала.
Президент Гильдии Вячеслав Трапезников ответил на обвинения вице-мэра Бубнова, предположившего, что дорожное покрытие в Историческом сквере начало крошиться и рассыпаться сразу после проведения праздника День строителя. Якобы это случилось из-за прохождения колонны тяжелой строительной техники. Да и в целом здесь очень часто проходят культурно-массовые мероприятия, посетители которых тоже не лучшим образом влияют на состояние тротуара, заявил Бубнов.
Трапезников напомнил, что в Историческом сквере техники тяжелее 3,5 тысячи тонн в День строителя не было. По-настоящему тяжелые машины стояли только на асфальте на проспекте Ленина. Он также добавил, что некорректно перекладывать ответственность за работу ненадлежащего качества на строителей и отрасль в целом.
Напомним, что плитка в Историческом сквере «поплыла» вместе со снегом весной 2024 года.