В Чите возбудили уголовное дело из-за незаконного оборота немаркированного алкоголя

В феврале 2023 года двое жителей Читы и один житель Краснокаменска объединили свои усилия в целях воплощения нелегальных планов. Один из них приобрел более 34 тысяч бутылок различной водки объемом 0,5 литра каждая для последующей продажи. Вместе с другими лицами, причастными к этому делу, они транспортировали, хранили и реализовывали алкоголь жителям Читы и Краснокаменска, пишет zabnews.ru.