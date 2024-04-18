tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Чите возбудили уголовное дело из-за незаконного оборота немаркированного алкоголя

18 апреля 2024, 14:06
В Чите возбудили уголовное дело из-за незаконного оборота немаркированного алкоголя. Сообщается о данном инциденте в Telegram-канале Прокуратуры Забайкалья.

В феврале 2023 года двое жителей Читы и один житель Краснокаменска объединили свои усилия в целях воплощения нелегальных планов. Один из них приобрел более 34 тысяч бутылок различной водки объемом 0,5 литра каждая для последующей продажи. Вместе с другими лицами, причастными к этому делу, они транспортировали, хранили и реализовывали алкоголь жителям Читы и Краснокаменска, пишет zabnews.ru.

Деятельность преступников была прекращена силами сотрудников правоохранительных органов. Было изъято алкоголя на сумму более 9,7 миллионов рублей.

Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Вчера, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Сегодня, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Сегодня, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Вчера, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:03
"