В СК взяли на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчеты по уголовным делам о медицинских операциях одного врача из частной клиники в Москве, которые привели к ухудшению здоровья и инвалидности пациентов. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета