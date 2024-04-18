В СК взяли на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов
18 апреля 2024, 07:56
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчеты по уголовным делам о медицинских операциях одного врача из частной клиники в Москве, которые привели к ухудшению здоровья и инвалидности пациентов. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета
Как сообщает RT, ранее Следственный комитет объявил о временном приостановлении деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.