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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В СК взяли на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

18 апреля 2024, 07:56
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчеты по уголовным делам о медицинских операциях одного врача из частной клиники в Москве, которые привели к ухудшению здоровья и инвалидности пациентов. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета

Как сообщает RT, ранее Следственный комитет объявил о временном приостановлении деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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