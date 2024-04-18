Задержан мужчина, угрожавший гранатой жильцам дома в Санкт-Петербурге

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Полиция получила информацию от женщины, проживающей в этом доме на Народной улице. Она сообщила, что на лестничной площадке неизвестный вступил в конфликт с ее мужем и угрожал ему предметом, напоминающим гранату, пишет RT.
Прибывшие на место полицейские задержали 39-летнего мужчину из Саратовской области. В ходе проверки выяснилось, что предмет, которым он угрожал жильцам, был страйкбольной гранатой. Задержанного доставили в полицейский участок, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.