Житель свердловского поселка Лёвиха изрезал ножом своих рабочих и получил 6,5 лет

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Житель поселка Лёвиха в Свердловской области отправится в колонию на 6,5 лет за убийство женщины, которая помогала ему по хозяйству. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Погибшая скончалась из-за ножевого ранения в живот. Мужчина, который нанял ее для помощи по хозяйству, порезал женщину во время застолья с алкогольными возлияниями. За пострадавшую вступился ее сожитель, который тоже получил удары ножом. Однако затем трое собутыльников помирились и продолжили пить. Утром мужчины проснулись и обработали рану на животе женщины антисептиками. Троица пила весь день. К вечеру у пострадавшей поднялась температура, однако обращаться к врачу она отказалась. Вместо это приняла лекарства, смешав их со спиртным. Утром женщина умерла.
Был проведен ряд экспертиз, в ходе которых был восстановлен ход событий. Хозяина, который наносил удары ножом, задержали. В следующие несколько лет помощники по хозяйству ему не понадобятся.
Ранее житель Березовского получил 17 лет тюрьмы за убийство фельдшера, который приехал к нему по вызову.