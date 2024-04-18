Житель свердловского поселка Лёвиха изрезал ножом своих рабочих и получил 6,5 лет

Погибшая скончалась из-за ножевого ранения в живот. Мужчина, который нанял ее для помощи по хозяйству, порезал женщину во время застолья с алкогольными возлияниями. За пострадавшую вступился ее сожитель, который тоже получил удары ножом. Однако затем трое собутыльников помирились и продолжили пить. Утром мужчины проснулись и обработали рану на животе женщины антисептиками. Троица пила весь день. К вечеру у пострадавшей поднялась температура, однако обращаться к врачу она отказалась. Вместо это приняла лекарства, смешав их со спиртным. Утром женщина умерла.