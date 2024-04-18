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Свердловчанин порезал своих помощников по хозяйству и продолжил с ними выпивать

Житель свердловского поселка Лёвиха изрезал ножом своих рабочих и получил 6,5 лет

18 апреля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанин порезал своих помощников по хозяйству и продолжил с ними выпивать

В свердловском поселке Лёвиха мужчина во время застолья порезал своих помощников по хозяйству. Затем все помирились, но раненая женщина впоследствии скончалась.

Житель поселка Лёвиха в Свердловской области отправится в колонию на 6,5 лет за убийство женщины, которая помогала ему по хозяйству. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Погибшая скончалась из-за ножевого ранения в живот. Мужчина, который нанял ее для помощи по хозяйству, порезал женщину во время застолья с алкогольными возлияниями. За пострадавшую вступился ее сожитель, который тоже получил удары ножом. Однако затем трое собутыльников помирились и продолжили пить. Утром мужчины проснулись и обработали рану на животе женщины антисептиками. Троица пила весь день. К вечеру у пострадавшей поднялась температура, однако обращаться к врачу она отказалась. Вместо это приняла лекарства, смешав их со спиртным. Утром женщина умерла.

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Был проведен ряд экспертиз, в ходе которых был восстановлен ход событий. Хозяина, который наносил удары ножом, задержали. В следующие несколько лет помощники по хозяйству ему не понадобятся.

Ранее житель Березовского получил 17 лет тюрьмы за убийство фельдшера, который приехал к нему по вызову.

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