При поддержке МСП Банка предприниматели смогли выпустить облигации на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
За ближайшие полгода МСП Банк поучаствовал в 20 выпусках суммарно на пять миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка, глава Корпорации МСП Александр Исаевич обращает внимание, что именно содействие МСП Банка как института развития помогает компаниям выйти на фондовый рынок без сложностей и рисков. Потребность в таком механизме привлечения финансирования увеличивается. Исаевич отмечает, что совокупный объем выпусков облигаций, которому способствовал МСП Банк в I квартале этого года, можно сравнить с аналогичным показателем за весь 2023 год. Гендиректор Корпорации МСП указывает, что на рынке была проведена первая сделка по выпуску облигаций с поручительством его организации. Данный механизм позволяет снизить ставки фондирования для эмитентов, что способствует более уверенному принятию решения о выходе на фондовой рынок.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк добавляет, что банк располагает ресурсами, которые в условиях благоприятной конъюнктуры и наличия спроса помогут до конца 2024 года организовать выпуск биржевых облигаций предприятий малого и среднего бизнеса на восемь миллиардов рублей суммарно.
Эмитентами, разместившими облигации при участии МСП Банка, стали компании из реестра МТК (малые технологические компании): «ХРОМОС Инжиниринг», производитель хроматографических комплексов, и «Мой Самокат», крупнейший в России сервис аренды устройств микромобильности. Помимо этого МСП Банк назначен якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», которая занимается широким спектром деятельности от лизинга, факторинга, поставки оборудования до сельского хозяйства. При содействии банка также смогло выпустить облигации предприятие «Моторные Технологии» (завод Mizotty), которое ведет разработку и сборку промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.
МСП Банк присоединился к выполнению задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по инициативе главы государства. Данный нацпроект курирует первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.