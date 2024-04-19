При поддержке МСП Банка предприниматели смогли выпустить облигации на 2,5 млрд рублей

Председатель наблюдательного совета МСП Банка, глава Корпорации МСП Александр Исаевич обращает внимание, что именно содействие МСП Банка как института развития помогает компаниям выйти на фондовый рынок без сложностей и рисков. Потребность в таком механизме привлечения финансирования увеличивается. Исаевич отмечает, что совокупный объем выпусков облигаций, которому способствовал МСП Банк в I квартале этого года, можно сравнить с аналогичным показателем за весь 2023 год. Гендиректор Корпорации МСП указывает, что на рынке была проведена первая сделка по выпуску облигаций с поручительством его организации. Данный механизм позволяет снизить ставки фондирования для эмитентов, что способствует более уверенному принятию решения о выходе на фондовой рынок.