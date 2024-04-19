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Updated Сегодня, 10:36

В Екатеринбурге свидетели изменили показания в деле о насилии в спецшколе

В Екатеринбурге свидетели изменили показания в деле о насилии в спецшколе

19 апреля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Два свидетеля изменили показания в деле о насилии в спецшколе №124 в Екатеринбурге.

До этого они говорили, что директор Наталья Поддубная знала о происходящем. Теперь же они утверждают, что это просто их предположения, сообщает Ура.ру со ссылкой на адвоката одного из потерпевших.

Экс-директора обвиняют в халатности. Следствие полагает, что она все знала о происходящем беззаконии, но ничего не делала, чтобы исправить ситуацию.

Опрошенная следователями педагог-психолог сообщала, что к детям якобы применялись запрещенные наказания: иногда им было запрещено идти на прогулку, а их кровати ставили в коридор в случае плохого поведения. Матрацы были заменены на ненадлежащего качества.

Напомним, что скандал в спецшколе разгорелся в прошлом году. Следователи полагают, что старшие мальчики издевались над младшими. Агитировал их на сексуальные действия педагог. После того, как все это попало в СМИ, директор покинула свой пост.

Теперь, как утверждает издание, она работает учительницей в школе №106. В насилии обвиняют троих подростков.

Ранее сообщалось, что мальчик, который сбежал из спецшколы №124 в Екатеринбурге, говорил, что самовольно ушел оттуда из-за психологического давления, так как учреждении ему говорили, что скоро он окажется в СИЗО.

В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка из спецшколы
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