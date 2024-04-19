В Екатеринбурге свидетели изменили показания в деле о насилии в спецшколе

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
До этого они говорили, что директор Наталья Поддубная знала о происходящем. Теперь же они утверждают, что это просто их предположения, сообщает Ура.ру со ссылкой на адвоката одного из потерпевших.
Экс-директора обвиняют в халатности. Следствие полагает, что она все знала о происходящем беззаконии, но ничего не делала, чтобы исправить ситуацию.
Опрошенная следователями педагог-психолог сообщала, что к детям якобы применялись запрещенные наказания: иногда им было запрещено идти на прогулку, а их кровати ставили в коридор в случае плохого поведения. Матрацы были заменены на ненадлежащего качества.
Напомним, что скандал в спецшколе разгорелся в прошлом году. Следователи полагают, что старшие мальчики издевались над младшими. Агитировал их на сексуальные действия педагог. После того, как все это попало в СМИ, директор покинула свой пост.
Теперь, как утверждает издание, она работает учительницей в школе №106. В насилии обвиняют троих подростков.
Ранее сообщалось, что мальчик, который сбежал из спецшколы №124 в Екатеринбурге, говорил, что самовольно ушел оттуда из-за психологического давления, так как учреждении ему говорили, что скоро он окажется в СИЗО.