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Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Два спортсмена занимались вымогательством в Екатеринбурге

Банда на дорогих автомобилях занималась вымогательством в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney

Два спортсмена занимались вымогательством в Екатеринбурге

Дело о вымогательстве расследуется в Екатеринбурге. Обвиняют двоих спортсменов смешанных единоборств. Им 18 и 20 лет.

Известно, что друзья Алексей и Эдуард передвигались на «блатных» авто. В один из дней они посадили в машину жертву и требовали с нее деньги. Получить им хотелось несколько сотен тысяч. В противном случае они обещали растравиться с жертвой.

Друзья сообщали, что мужчина якобы задолжал деньги их общему знакомому. В итоге он испугался и отдал деньги, а потом обратился в полицию, пишет Е1.

Там, как утверждает источник, на спортсменов уже написано несколько заявлений.

Ранее сообщалось, что банда свердловчан заработала почти 5 миллионов на азартных играх.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Криминал#Спортсмены#Вымогательство#Друзья#Жертва#18+#Екатеринбург#Автомобили#Вымогатели
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