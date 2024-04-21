Банда на дорогих автомобилях занималась вымогательством в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Известно, что друзья Алексей и Эдуард передвигались на «блатных» авто. В один из дней они посадили в машину жертву и требовали с нее деньги. Получить им хотелось несколько сотен тысяч. В противном случае они обещали растравиться с жертвой.
Друзья сообщали, что мужчина якобы задолжал деньги их общему знакомому. В итоге он испугался и отдал деньги, а потом обратился в полицию, пишет Е1.
Там, как утверждает источник, на спортсменов уже написано несколько заявлений.
Ранее сообщалось, что банда свердловчан заработала почти 5 миллионов на азартных играх.