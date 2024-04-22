Число ипотечных сделок в России упало в два раза за год

По данным сервиса «Дом Клик», за год количество ипотечных сделок в России уменьшилось более чем в два раза. В марте 2023 года было заключено 103 214 сделок, а в марте 2024 года — уже только 45 809.