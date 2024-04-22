Число ипотечных сделок в России упало в два раза за год

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Доля ипотеки для покупки первичного жилья снизилась с 26% до 15%, а для вторичного — с 68% до 59%. Снижение этих показателей произошло из-за резкого роста процентной ставки: если в марте 2023 года она составляла 7,5%, то в марте 2024 года она уже достигла 16%. Об этом пишет RTVI.
Также произошли изменения в топе регионов по количеству ипотечных сделок. Если в марте 2023 года лидерами были Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкортостан, то в марте 2024 года Санкт-Петербург уступил свое место Свердловской области.
Эти изменения произошли после того, как правительство ужесточило требования к льготной ипотеке. Массовые программы льготной ипотеки привели к удорожанию жилья, но не сделали его более доступным, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Поэтому в Минфине призывали к охлаждению рынка ипотеки, чтобы избежать возникновения «пузырей».
В конце 2023 года власти начали ограничивать выдачу ипотечных кредитов. Максимальная сумма кредита была снижена до 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос увеличен до 30%. Также было введено правило одной ипотеки на одни руки.
В начале 2024 года Минфин поддержал завершение большинства программ льготной ипотеки до конца года. Эта инициатива вызвала растерянность на рынке. Однако пока нет информации о судьбе этих программ. Эксперты ожидают постепенного сворачивания обычной льготной ипотеки при сохранении адресных программ (семейной, IT, дальневосточной, арктической).
При этом арктическая и дальневосточная ипотека, где только что расширили лимиты по сумме кредита, запущены совсем недавно. Возможно, это можно рассматривать как отправную позицию в переговорах с представителями Минстроя и девелоперского сообщества.