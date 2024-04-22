Эксперты рассказали, как собаки видят мир вокруг

Считается, что для собак мир подобен старому черно-белому телевизору. Однако эта гипотеза оказалась заблуждением. Хотя у собак действительно отличается спектр цветовых восприятий от человека и некоторые оттенки им не доступны, общая картина мира для них далека от черно-белой.