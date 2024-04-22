Эксперты рассказали, как собаки видят мир вокруг

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Собачьи глаза не могут различить красный цвет из-за отсутствия определенных колбочек, однако они воспринимают синий, пишет Pravda.Ru. Некоторые цвета могут перепутываться: например, собаку с рыжей шерстью другая может принять за зеленую. Ошибки такого рода обычно исправляются.
Собаки отлично видят оттенки серого, что связано с их способностью различать объекты в темноте. Когда дело доходит до помощи слепым людям в том, чтобы перейти дорогу, собаки не нуждаются в светофоре. Они просто следят за потоком людей и автомобилей, помогая пересечь дорожную полосу.
Интересно отметить, что для собак главными источниками информации являются их уши и нос. Зрение для них играет второстепенную роль, составляя всего лишь 30% восприятия мира, в то время как у человека этот показатель составляет 90%.