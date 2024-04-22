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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Эксперты рассказали, как собаки видят мир вокруг

22 апреля 2024, 18:21
Считается, что для собак мир подобен старому черно-белому телевизору. Однако эта гипотеза оказалась заблуждением. Хотя у собак действительно отличается спектр цветовых восприятий от человека и некоторые оттенки им не доступны, общая картина мира для них далека от черно-белой.

Собачьи глаза не могут различить красный цвет из-за отсутствия определенных колбочек, однако они воспринимают синий, пишет Pravda.Ru. Некоторые цвета могут перепутываться: например, собаку с рыжей шерстью другая может принять за зеленую. Ошибки такого рода обычно исправляются.

Собаки отлично видят оттенки серого, что связано с их способностью различать объекты в темноте. Когда дело доходит до помощи слепым людям в том, чтобы перейти дорогу, собаки не нуждаются в светофоре. Они просто следят за потоком людей и автомобилей, помогая пересечь дорожную полосу.

Интересно отметить, что для собак главными источниками информации являются их уши и нос. Зрение для них играет второстепенную роль, составляя всего лишь 30% восприятия мира, в то время как у человека этот показатель составляет 90%.

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