Мама убитого в Екатеринбурге таджика рассказала о нем и его беременной невесте

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Зарезал Фируза экс-супруг его возлюбленной. Таким образом злоумышленник хотел защитить свою дочку от рукоприкладства со стороны мигранта.
Мать Фируза Алена поделилась, что ее сын был очень спокойным человеком. И она даже не может предположить, что нужно сделать, чтобы вывести его из себя, пишет Е1.
Но эта тварь [сожительница] мертвого может вывести из себя. Может быть, он ей пощечину и ударил. Я ему сколько раз говорила, эта женщина не для тебя, — рассказала женщина.
Также она утверждает, что женщина выпивала. А в пьяном состоянии вела себя неадекватно. Также сожительница якобы писала ей гадости в соцсетях, поэтому женщина ее заблокировала.
Алена добавила, что до сожительницы ее сын встречался с другой женщиной, у них родился ребенок, но жизнь не сложилась. Тогда он стал встречаться с Инной, с которой познакомился в том самом доме на улице Минометчиков, где и был убит.
Все, что у меня ребенок зарабатывал, она все пропивала. С ней он тоже начал выпивать. А потом она позвонила, сказала, что беременна, — рассказала женщина.
Соседи сообщают, что пара часто ссорилась и из квартиры раздавались шумы. В ночь на день убийства, как утверждают соседи, пара ссорилась и в дверь летели какие-то предметы.
Напомним, что убийца сам пришел в полицию и был задержан. Возбуждено уголовное дело.