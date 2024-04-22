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Мама убитого в Екатеринбурге таджика рассказала о нем и его беременной невесте

Мама убитого в Екатеринбурге таджика рассказала о нем и его беременной невесте

22 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI
Мама гражданина Таджикистана, который был убит в подъезде в Екатеринбурге, рассказала о сыне. Фирузу было 29 лет. Его труп нашли на лестничной клетке.

Зарезал Фируза экс-супруг его возлюбленной. Таким образом злоумышленник хотел защитить свою дочку от рукоприкладства со стороны мигранта.

Мать Фируза Алена поделилась, что ее сын был очень спокойным человеком. И она даже не может предположить, что нужно сделать, чтобы вывести его из себя, пишет Е1.

Но эта тварь [сожительница] мертвого может вывести из себя. Может быть, он ей пощечину и ударил. Я ему сколько раз говорила, эта женщина не для тебя, — рассказала женщина.

Также она утверждает, что женщина выпивала. А в пьяном состоянии вела себя неадекватно. Также сожительница якобы писала ей гадости в соцсетях, поэтому женщина ее заблокировала.

Алена добавила, что до сожительницы ее сын встречался с другой женщиной, у них родился ребенок, но жизнь не сложилась. Тогда он стал встречаться с Инной, с которой познакомился в том самом доме на улице Минометчиков, где и был убит.

Все, что у меня ребенок зарабатывал, она все пропивала. С ней он тоже начал выпивать. А потом она позвонила, сказала, что беременна, — рассказала женщина.

Соседи сообщают, что пара часто ссорилась и из квартиры раздавались шумы. В ночь на день убийства, как утверждают соседи, пара ссорилась и в дверь летели какие-то предметы.

Напомним, что убийца сам пришел в полицию и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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#Дарья Сорокина#Ребенок#Свердловская область#Убийство#Криминал#Мигранты#Таджикистан#Сожительница#18+#Екатеринбург
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