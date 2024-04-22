После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Дело по статье «убийство» возбуждено в отношении 35-летнего гражданина. Следователям известно, что 21 апреля он вступил в конфликт с 29-летним мужчиной в подъезде. Пострадавший скончался на месте ЧП.
Следователи занимаются сбором всей необходимой информации, занимаются закреплением доказательной базы. Вскоре злоумышленнику назначат меру пресечения.
Совершивший убийство мужчина самостоятельно явился в полицию, где во всем сознался. Задержанный работал электриком и ранее был многократно судим.
Ранее сообщалось, что по некоторым данным, мужчина решил убить иностранца из-за того, что он якобы побил его дочку — таджик был сожителем его бывшей жены.