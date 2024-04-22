tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

22 апреля 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге СК возбуждено уголовное дело после убийства местным жителем таджика в подъезде дома. Трагедия случилась на улице Минометчиков.

Дело по статье «убийство» возбуждено в отношении 35-летнего гражданина. Следователям известно, что 21 апреля он вступил в конфликт с 29-летним мужчиной в подъезде. Пострадавший скончался на месте ЧП.

Следователи занимаются сбором всей необходимой информации, занимаются закреплением доказательной базы. Вскоре злоумышленнику назначат меру пресечения.

Совершивший убийство мужчина самостоятельно явился в полицию, где во всем сознался. Задержанный работал электриком и ранее был многократно судим.

Ранее сообщалось, что по некоторым данным, мужчина решил убить иностранца из-за того, что он якобы побил его дочку — таджик был сожителем его бывшей жены.

Житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей женыЭлектрика убило током на стройплощадке в ЕкатеринбургеУслышал рычание: житель Верхотурья убил человека вместо медверя и избежал тюрьмы
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Подъезд#Конфликт#Статья#Злоумышленник#Электрик#Таджик#18+#Екатеринбург#СК
Подпишитесь
«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:06
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Сегодня, 08:54
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
"