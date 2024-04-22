Полицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Правоохранители проверили 10 семей, состоящих на учете. Также ночью они посещали компьютерные клубы, центральные улицы и другие городские места, где могут находиться школьники, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
В результате проведенных мероприятий полицейские составили более 10 административных материалов за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, а также за употребление алкоголя в местах, где это запрещено делать.
Напомним, с 12 по 14 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле проводились рейды по выявлению нарушителей среди автомобилистов.