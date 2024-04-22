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Полицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в Екатеринбурге

Полицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого выявили подростков, находившихся ночью вне дома.

Правоохранители проверили 10 семей, состоящих на учете. Также ночью они посещали компьютерные клубы, центральные улицы и другие городские места, где могут находиться школьники, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

В результате проведенных мероприятий полицейские составили более 10 административных материалов за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, а также за употребление алкоголя в местах, где это запрещено делать.

Напомним, с 12 по 14 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле проводились рейды по выявлению нарушителей среди автомобилистов.

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