Автоинспекторы в Свердловской области провели рейды около школ и детских садов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Инспекторы проверили, как родители возят своих детей в автомобилях. По итогам рейдов были выявлены нарушения. Так, детское кресло, в котором должен ехать маленький ребенок, либо не прикреплено к сиденью, либо прикреплено неверно.
Установлены случаи, в которых кресло не подходит ребенку по росту. Также встречались родители, которые перевозили своих детей совсем без кресла, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
По итогам рейда семерых водителей оштрафовали на 3000 рублей за несоблюдения правил перевозки детей.
Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские провели рейд на улицах Дзержинского района. Было составлено не менее сотни протоколов за различные нарушения.