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Updated Сегодня, 09:24

Автоинспекторы в Свердловской области провели рейды около школ и детских садов

Автоинспекторы в Свердловской области провели рейды около школ и детских садов

12 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI
В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды возле школ и детских садов. Мероприятия проходили утром 12 апреля 2024 года.

Инспекторы проверили, как родители возят своих детей в автомобилях. По итогам рейдов были выявлены нарушения. Так, детское кресло, в котором должен ехать маленький ребенок, либо не прикреплено к сиденью, либо прикреплено неверно.

Установлены случаи, в которых кресло не подходит ребенку по росту. Также встречались родители, которые перевозили своих детей совсем без кресла, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

По итогам рейда семерых водителей оштрафовали на 3000 рублей за несоблюдения правил перевозки детей.

Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские провели рейд на улицах Дзержинского района. Было составлено не менее сотни протоколов за различные нарушения.

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