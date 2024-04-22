Шестилетний ребенок в Нижнем Тагиле выпал из окна

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
По словам очевидца, упавшего малыша заметила сотрудница ближайшего супермаркета. Подбежав к нему, она вызвала скорую помощь, рассказали группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Приехавшие врачи осмотрели пострадавшего и увезли его в медучреждение. Явных травм на теле ребенка видно не было. Ему диагностировали травму живота, а также сотрясение мозга.
В нижнетагильской полиции сообщили, чт о правоохранители в настоящий момент устанавливают обстоятельства ЧП.
Напомним, 19 апреля 2024 года в Березовском выпал из окна двухлетний мальчик. Его отвезли в больницу.