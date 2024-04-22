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Шестилетний ребенок в Нижнем Тагиле выпал из окна

Шестилетний ребенок в Нижнем Тагиле выпал из окна

22 апреля 2024, 04:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле шестилетний ребенок выпал из окна в Дзержинском районе. Инцидент случился 21 апреля 2024 года.

По словам очевидца, упавшего малыша заметила сотрудница ближайшего супермаркета. Подбежав к нему, она вызвала скорую помощь, рассказали группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Приехавшие врачи осмотрели пострадавшего и увезли его в медучреждение. Явных травм на теле ребенка видно не было. Ему диагностировали травму живота, а также сотрясение мозга.

В нижнетагильской полиции сообщили, чт о правоохранители в настоящий момент устанавливают обстоятельства ЧП.

Напомним, 19 апреля 2024 года в Березовском выпал из окна двухлетний мальчик. Его отвезли в больницу.

Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в Екатеринбург
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