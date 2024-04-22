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Published Сегодня, 07:05

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Посетитель Свердловского облсуда оказался алиментщиком в розыске

Посетитель Свердловского облсуда оказался алиментщиком в розыске

22 апреля 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина приехал в здание Свердловского областного суда. На входе здания при проверке документов пристав обнаружил, что это должник.

У него есть сын, которому 15 лет. Отец задолжал ему 1,2 миллиона, после чего его объявили в розыск. Из здания суда должник был передан к приставу-исполнителю. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов.

Далее было вынесено решение о виновности должника в неуплате без уважительной причины. Ему назначили обязательные работы. Если он не погасит всю задолженность, то ему грозит уголовная ответственность. За это ему грозит год тюрьмы.

Ранее сообщалось, что женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Розыск#Уголовная ответственность#Должник#Тюрьма#Алименты#Обязательные работы#Взыскание#Решение суда#Сын#Екатеринбург#Областной суд
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