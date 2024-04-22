Посетитель Свердловского облсуда оказался алиментщиком в розыске

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
У него есть сын, которому 15 лет. Отец задолжал ему 1,2 миллиона, после чего его объявили в розыск. Из здания суда должник был передан к приставу-исполнителю. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов.
Далее было вынесено решение о виновности должника в неуплате без уважительной причины. Ему назначили обязательные работы. Если он не погасит всю задолженность, то ему грозит уголовная ответственность. За это ему грозит год тюрьмы.
Ранее сообщалось, что женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев.