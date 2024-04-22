Пожилой неадекват приставал к 10-летней девочке на детской площадке в Екатеринбурге

Инцидент случился на улице Родонитовой вечером в воскресенье, 21 апреля. 10-летняя девочка отдыхала на скамейке. К ней подсел мужчина и начал приставать, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на сестру ребенка.