Пожилой неадекват приставал к 10-летней девочке на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Инцидент случился на улице Родонитовой вечером в воскресенье, 21 апреля. 10-летняя девочка отдыхала на скамейке. К ней подсел мужчина и начал приставать, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на сестру ребенка.
Девушка рассказала, что сначала пенсионер попросил разрешения присесть. Девочка согласилась, и тогда он начал говорить ей непристойные вещи. Ребенок записала «откровения» извращенца на диктофон.
Затем от слов тот перешел к действия и начал пытаться трогать девочку. Она испугалась и ушла. Родные ребенка уже передали аудиозапись полиции.
Ранее в Екатеринбурге парень на детской площадке засунул руку в трусы 7-летней девочке и отправился в колонию.