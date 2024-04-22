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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Екатеринбурге мужчина приставал к 10-летней девочке на детской площадке

Пожилой неадекват приставал к 10-летней девочке на детской площадке в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 13:14
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге мужчина приставал к 10-летней девочке на детской площадке

В Екатеринбурге пенсионер подсел к девочке на скамейке и пытался ее трогать. Девочка записала «откровения» извращенца на диктофон.

Инцидент случился на улице Родонитовой вечером в воскресенье, 21 апреля. 10-летняя девочка отдыхала на скамейке. К ней подсел мужчина и начал приставать, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на сестру ребенка.

Девушка рассказала, что сначала пенсионер попросил разрешения присесть. Девочка согласилась, и тогда он начал говорить ей непристойные вещи. Ребенок записала «откровения» извращенца на диктофон.

Затем от слов тот перешел к действия и начал пытаться трогать девочку. Она испугалась и ушла. Родные ребенка уже передали аудиозапись полиции.

Ранее в Екатеринбурге парень на детской площадке засунул руку в трусы 7-летней девочке и отправился в колонию.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Девочка#Педофил#Детская площадка#18+#Екатеринбург#Пожилой мужчина
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