В СК заинтересовались смертельной дракой на Сухоложской в Екатеринбурге

Напомним, что драка произошла около полуночи в ночь на 20 апреля. Потасовку между неустановленными лицами сняли на камеру очевидцы. На кадрах сначала слышны громкие крики, а затем на место происшествия приезжает полиция и скорая. Также видно тело в черном пакете.