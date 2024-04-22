В СК заинтересовались смертельной дракой на Сухоложской в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Ход расследования драки с применением ножей и участием большой группы лиц около кафе Dalida на лице Сухоложской в Екатеринбурге взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что драка произошла около полуночи в ночь на 20 апреля. Потасовку между неустановленными лицами сняли на камеру очевидцы. На кадрах сначала слышны громкие крики, а затем на место происшествия приезжает полиция и скорая. Также видно тело в черном пакете.
Днем позднее потасовку с применением травмата устроила в Екатеринбурге компания пьяных мужчин.