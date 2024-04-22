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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Драку со смертельным исходом на Сухоложской в Екатеринбурге расследуют в СК

В СК заинтересовались смертельной дракой на Сухоложской в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

Драку со смертельным исходом на Сухоложской в Екатеринбурге расследуют в СК

Несколько человек были ранены, а один получил смертельную ножевую травму во время драки на улице Сухоложской в Екатеринбурге в ночь на субботу, 20 апреля. Расследованием будет заниматься Следственный комитет.

Ход расследования драки с применением ножей и участием большой группы лиц около кафе Dalida на лице Сухоложской в Екатеринбурге взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, что драка произошла около полуночи в ночь на 20 апреля. Потасовку между неустановленными лицами сняли на камеру очевидцы. На кадрах сначала слышны громкие крики, а затем на место происшествия приезжает полиция и скорая. Также видно тело в черном пакете.

Днем позднее потасовку с применением травмата устроила в Екатеринбурге компания пьяных мужчин.

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