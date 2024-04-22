Врач рассказала, как в России будут проводить скрининг на фертильность

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В России впервые организуют массовое обследование репродуктивного здоровья. Врач называет это правильным решением, ведь можно успеть назначить лечение на ранних стадиях. Если человек обращается позже, это не всегда возможно. Сейчас семьи формируются в более позднем возрасте, первенцы рождаются, когда родителям уже 26-27 лет, резюмировала специалист.
Медики сделают вывод о возможности иметь детей на основе комплексного обследования. Оно включает осмотр, ультразвуковую диагностику и несколько анализов. Важным показателем для медиков является овариальный резерв, то есть наличие достаточного количества яйцеклеток, способных к овуляции. Каждый месяц у женщин расходуется материал, который был дан им при рождении. У мужчин нужно также изучить спермограммы, так как ранее были сообщения в научных журналах о том, что COVID-19 негативно сказывается на мужском репродуктивном здоровье, — рассказала Любовь Ерофеева в интервью Pravda.Ru.
Тест на бесплодие не будет анонимным, но он не является обязательным. Акушер подчеркнула, что это — адресная помощь для граждан репродуктивного возраста, которые подозревают наличие у себя проблем. Нельзя и невозможно законодательно заставить человека делать что-либо в отношении его здоровья. Государство только организует помощь, помогает нуждающимся, помогает тем, кто обращается.