Врач рассказала, как в России будут проводить скрининг на фертильность

Медики сделают вывод о возможности иметь детей на основе комплексного обследования. Оно включает осмотр, ультразвуковую диагностику и несколько анализов. Важным показателем для медиков является овариальный резерв, то есть наличие достаточного количества яйцеклеток, способных к овуляции. Каждый месяц у женщин расходуется материал, который был дан им при рождении. У мужчин нужно также изучить спермограммы, так как ранее были сообщения в научных журналах о том, что COVID-19 негативно сказывается на мужском репродуктивном здоровье, — рассказала Любовь Ерофеева в интервью Pravda.Ru.