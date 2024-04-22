Житель Екатеринбурга стал лучшим почтальоном в Свердловской области

Первым стал Михаил Володин. Второй стала Лариса Половинкина. Она трудится в Реже. «Бронзу» взяла Надежда Шек. Она из Нижних Серег. О Михаиле известно, что он работает почтальоном на протяжении двух лет, а всего в этой отрасли он работает восемь лет.