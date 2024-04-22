Житель Екатеринбурга стал лучшим почтальоном в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Состязались шестеро самых продуктивных сотрудников, сообщили в «Почте России».
Все конкурсанты продемонстрировали знания теории из области почты и конкретных умений. Оценка давалась знаниям процессов разнообразных отправлений. Проверялось и то, насколько почтальоны клиентоориентированы.
Первым стал Михаил Володин. Второй стала Лариса Половинкина. Она трудится в Реже. «Бронзу» взяла Надежда Шек. Она из Нижних Серег. О Михаиле известно, что он работает почтальоном на протяжении двух лет, а всего в этой отрасли он работает восемь лет.
Напомним, что пловец из Свердловской области обошел на 4 секунды своего соперника и стал чемпионом РФ.