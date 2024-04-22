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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Житель Екатеринбурга стал лучшим почтальоном в Свердловской области

Житель Екатеринбурга стал лучшим почтальоном в Свердловской области

22 апреля 2024, 11:51
Фото: Пресс-служба «Почты России»
В Свердловской области названо имя лучшего почтальона. Им стал Михаил Володин из Екатеринбурга.

Состязались шестеро самых продуктивных сотрудников, сообщили в «Почте России».

Все конкурсанты продемонстрировали знания теории из области почты и конкретных умений. Оценка давалась знаниям процессов разнообразных отправлений. Проверялось и то, насколько почтальоны клиентоориентированы.

Первым стал Михаил Володин. Второй стала Лариса Половинкина. Она трудится в Реже. «Бронзу» взяла Надежда Шек. Она из Нижних Серег. О Михаиле известно, что он работает почтальоном на протяжении двух лет, а всего в этой отрасли он работает восемь лет.

Напомним, что пловец из Свердловской области обошел на 4 секунды своего соперника и стал чемпионом РФ.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Конкурс#Победитель#Почта России#Почта#Реж#Почтальон#Екатеринбург
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