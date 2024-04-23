Экс-руководитель «Треста-Тагилстрой» в Нижнем Тагиле умерла на 77-м году жизни

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Близкие отзываются о Козочкиной как о ярком, неунывающем человеке с харизмой железным характером, которая была примером для остальных в работе и в жизни, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам сына Козочкиной, она всю жизнь много работала и была ответственным сотрудником, а после выхода на пенсию посвятила себя семье.
Почему тагильчанка умерла — не сообщается. Прощание с женщиной пройдет 23 апреля 2024 года в похоронном доме «Реквием» на улице Челюскинцев.
Напомним, в Екатеринбурге умер 67-летний хоккейный тренер клуба «Автомобилист» Александр Каськов.