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Published Сегодня, 04:12

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Updated Сегодня, 04:14

Экс-руководитель «Треста-Тагилстрой» в Нижнем Тагиле умерла на 77-м году жизни

Экс-руководитель «Треста-Тагилстрой» в Нижнем Тагиле умерла на 77-м году жизни

23 апреля 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле умерла 76-летняя бывшая руководительница «Треста-Тагилстрой» и директор санатория «Ключики» Нэля Козочкина.

Близкие отзываются о Козочкиной как о ярком, неунывающем человеке с харизмой железным характером, которая была примером для остальных в работе и в жизни, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По словам сына Козочкиной, она всю жизнь много работала и была ответственным сотрудником, а после выхода на пенсию посвятила себя семье.

Почему тагильчанка умерла — не сообщается. Прощание с женщиной пройдет 23 апреля 2024 года в похоронном доме «Реквием» на улице Челюскинцев.

Напомним, в Екатеринбурге умер 67-летний хоккейный тренер клуба «Автомобилист» Александр Каськов.

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