Финансист заявил о необходимости вкладываться в российские фондовые рынки

Николай также отметил, что при кризисе Китай, в качестве крупного торгового партнера, может столкнуться с серьезными последствиями из-за своих связей с США. Он утверждает, что Россия сможет лучше справиться с финансовым кризисом, учитывая уменьшение торговли с западными странами и отсутствие значительных инвестиций, пишет pravda.ru.