Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Николай также отметил, что при кризисе Китай, в качестве крупного торгового партнера, может столкнуться с серьезными последствиями из-за своих связей с США. Он утверждает, что Россия сможет лучше справиться с финансовым кризисом, учитывая уменьшение торговли с западными странами и отсутствие значительных инвестиций, пишет pravda.ru.
Эксперт подчеркнул, что Россия принимает правильные шаги, начиная собственные инвестиции и перенося свои компании из западных юрисдикций внутрь страны.