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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Финансист заявил о необходимости вкладываться в российские фондовые рынки

23 апреля 2024, 18:22
Инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков выразил опасения относительно резкого роста доходности на рынке акций в США, сравнив его с мыльным пузырем. Он предупредил о возможных негативных последствиях для экономики США и Европы в случае лопнувшего пузыря.

Николай также отметил, что при кризисе Китай, в качестве крупного торгового партнера, может столкнуться с серьезными последствиями из-за своих связей с США. Он утверждает, что Россия сможет лучше справиться с финансовым кризисом, учитывая уменьшение торговли с западными странами и отсутствие значительных инвестиций, пишет pravda.ru.

Эксперт подчеркнул, что Россия принимает правильные шаги, начиная собственные инвестиции и перенося свои компании из западных юрисдикций внутрь страны.

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