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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Мама девочки Луны Феннер рассказала о выборе врача для операции на лице

23 апреля 2024, 06:24
Телеканал RT провел интервью с матерью девочки Луны Феннер, которая приехала в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов для проведения операций на лице.

В ходе беседы рассказчица отметила, что выбрали петербургского врача Ольгу Филиппову для операций на лице девочки, потому что она имела самые лучшие результаты работы. «При поиске американских и бразильских врачей я не видела подобных результатов», — сказала женщина.

По словам Кэрол, последней визитом станет операция по удалению экспандеров. Семья останется в России до истечения срока действия визы, а затем Луна будет проходить реабилитацию дома. После этого ей предстоит пройти около девяти операций, пишет RT.

На встречу с девочкой и ее матерью корреспондент RT принес подарки — пряник, сибирский чай и мед. Кэрол говорит, что ей нравится русская еда, но она привезла продукты из Бразилии.

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