Мама девочки Луны Феннер рассказала о выборе врача для операции на лице

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В ходе беседы рассказчица отметила, что выбрали петербургского врача Ольгу Филиппову для операций на лице девочки, потому что она имела самые лучшие результаты работы. «При поиске американских и бразильских врачей я не видела подобных результатов», — сказала женщина.
По словам Кэрол, последней визитом станет операция по удалению экспандеров. Семья останется в России до истечения срока действия визы, а затем Луна будет проходить реабилитацию дома. После этого ей предстоит пройти около девяти операций, пишет RT.
На встречу с девочкой и ее матерью корреспондент RT принес подарки — пряник, сибирский чай и мед. Кэрол говорит, что ей нравится русская еда, но она привезла продукты из Бразилии.