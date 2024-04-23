Свердловский омбудсмен связала повышение призывного возраста с рождением детей

Также уполномоченный по правам человека высказалась по поводу призыва на военную службу трудовых мигрантов. Она считает, что сама по себе инициатива достойна внимания. Однако забирать человека в армию сразу после выдачи ему паспорта нельзя: сначала нужно к нему «присмотреться».