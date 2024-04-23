Свердловский омбудсмен связала повышение призывного возраста с рождением детей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сегодня в боевых действиях зачастую участвуют ребята, у которых еще нет детей, они просто не успевают их завести в силу возраста. Такую мысль Татьяна Мерзлякова высказала в эфире «Областного ТВ».
Напомним, что в РФ верхняя граница призывного возраста была увеличена с 27 до 30 лет. Норма начала действовать с 1 января 2024 года. При этом мужчины, подходящие по возрасту для службы, но уже получившие военные билеты, в армию не отправятся.
Также уполномоченный по правам человека высказалась по поводу призыва на военную службу трудовых мигрантов. Она считает, что сама по себе инициатива достойна внимания. Однако забирать человека в армию сразу после выдачи ему паспорта нельзя: сначала нужно к нему «присмотреться».
Ранее стало известно, сколько жителей Свердловской области отправятся служить в армию в весенний призыв.