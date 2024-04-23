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Свердловский омбудсмен обосновала повышение призывного возраста рождением детей

Свердловский омбудсмен связала повышение призывного возраста с рождением детей

23 апреля 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский омбудсмен обосновала повышение призывного возраста рождением детей

После повышения возраста призыва до 30 лет на военную службу в ряды ВС России будут приходить более осознанные мужчины, которые к тому же успели оставить потомство, заявила омбудсмен Свердловской области.

Сегодня в боевых действиях зачастую участвуют ребята, у которых еще нет детей, они просто не успевают их завести в силу возраста. Такую мысль Татьяна Мерзлякова высказала в эфире «Областного ТВ».

Напомним, что в РФ верхняя граница призывного возраста была увеличена с 27 до 30 лет. Норма начала действовать с 1 января 2024 года. При этом мужчины, подходящие по возрасту для службы, но уже получившие военные билеты, в армию не отправятся.

Также уполномоченный по правам человека высказалась по поводу призыва на военную службу трудовых мигрантов. Она считает, что сама по себе инициатива достойна внимания. Однако забирать человека в армию сразу после выдачи ему паспорта нельзя: сначала нужно к нему «присмотреться».

Ранее стало известно, сколько жителей Свердловской области отправятся служить в армию в весенний призыв.

Сколько будет длится весенний призыв 2024 года в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Призывники#Омбудсмен#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Призывной возраст#Армия РФ#Весенний призыв
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