Учитель из Пермского края украл планшет у пассажира в самолете в ХМАО

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Когда воздушное судно приземлилось в Сургуте, подозреваемый заметил, что один из пассажиров оставил свой планшет в кармане спинки сиденья. Мужчина забрал с собой гаджет и, не собираясь искать владельца, собрался уехать в Ноябрьск, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
Также он выбросил сим-карту из планшета. Когда через некоторое время мужчина снова прибыл в аэропорт, чтобы вернуться в Пермский край, его задержали правоохранители. Выяснилось, что задержанный является сотрудником центра детского творчества.
Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель сорвал с шеи пожилого мужчины золотую цепочку и сдал ее в ломбард, а полученные деньги быстро истратил.