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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Учитель из Пермского края украл планшет у пассажира в самолете в ХМАО

Учитель из Пермского края украл планшет у пассажира в самолете в ХМАО

23 апреля 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
Учитель из Пермского края подозревается в похищении планшета у одного из пассажиров самолета в аэропорту Сургута.

Когда воздушное судно приземлилось в Сургуте, подозреваемый заметил, что один из пассажиров оставил свой планшет в кармане спинки сиденья. Мужчина забрал с собой гаджет и, не собираясь искать владельца, собрался уехать в Ноябрьск, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Также он выбросил сим-карту из планшета. Когда через некоторое время мужчина снова прибыл в аэропорт, чтобы вернуться в Пермский край, его задержали правоохранители. Выяснилось, что задержанный является сотрудником центра детского творчества.

Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель сорвал с шеи пожилого мужчины золотую цепочку и сдал ее в ломбард, а полученные деньги быстро истратил.

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