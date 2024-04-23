Учитель из Пермского края украл планшет у пассажира в самолете в ХМАО

Когда воздушное судно приземлилось в Сургуте, подозреваемый заметил, что один из пассажиров оставил свой планшет в кармане спинки сиденья. Мужчина забрал с собой гаджет и, не собираясь искать владельца, собрался уехать в Ноябрьск, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.