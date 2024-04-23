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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В ФОМС еще раз подчеркнули, что полис ОМС является бесплатным и бессрочным

В ФОМС еще раз подчеркнули, что полис ОМС является бесплатным и бессрочным

23 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
У полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) не может закончиться срок действия. Эти документы не подлежат замене независимо от того, являются ли они пластиковыми, бумажными с голограммой или цифровыми.

Федеральный фонд ОМС предупредил граждан о новых мошеннических схемах по телефону. Аферисты, выдавая себя за сотрудников страховых компаний, представителей территориальных ФОМС или здравоохранительных учреждений, предлагают владельцам полисов ОМС произвести их замену на новые с QR-кодом, пишут newsnn.ru.

Для этого они могут отправить СМС с цифровым кодом и попросить установить приложение на мобильное устройство, а потом перейти по ссылке, которую они пришлют. Цифровой код нужен им для того, чтобы застрахованный перевел средства на «безопасный» счет. Таким образом мошенники получают доступ к личным данным и средствам граждан. ФОМС рекомендует не устанавливать непроверенные приложения и не переходить по ссылкам, по которым просят перейти звонящие.

В случае сомнительного звонка не следует сообщать никакую информацию о себе по телефону. Нужно зафиксировать факт звонка, обратившись к страховщику или в единый контакт-центр территориального ФОМС.

Важно помнить, что сотрудники страховых компаний могут обновлять данные полисов и связываться с застрахованными, но они никогда не будут запрашивать личные данные, просить отправить цифровые коды или совершить денежный перевод.

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