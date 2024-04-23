В ФОМС еще раз подчеркнули, что полис ОМС является бесплатным и бессрочным

Для этого они могут отправить СМС с цифровым кодом и попросить установить приложение на мобильное устройство, а потом перейти по ссылке, которую они пришлют. Цифровой код нужен им для того, чтобы застрахованный перевел средства на «безопасный» счет. Таким образом мошенники получают доступ к личным данным и средствам граждан. ФОМС рекомендует не устанавливать непроверенные приложения и не переходить по ссылкам, по которым просят перейти звонящие.