В Краснодаре отец оставил дочь-инвалида на улице

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Вечером 20 апреля девочку нашли в коляске на улице и доставили в больницу. Однако мать узнала о произошедшем только через несколько часов, когда обратилась в больницу, пишет RT.
Татьяна поделилась своей историей конфликта с бывшим партнером: он лишил ее жилья, что оставило женщину без средств к существованию. Учитывая сложные диагнозы ребенка, Татьяне не удается работать, и пособия не покрывают все расходы. Поэтому она вынуждена обращаться за помощью к отцу ребенка. Согласно словам Татьяны, в тот вечер возник новый конфликт.
«Я оттолкнула коляску в его сторону и сказала, чтобы он сам разбирался со всеми проблемами, связанными с дочерью. Затем я убежала от него, так как боюсь его — он неоднократно избивал меня», — рассказала Татьяна.
В настоящее время девочка находится в инфекционной больнице. У нее с самого рождения диагностированы шунтозависимая гидроцефалия, ДЦП и эпилепсия. Пока мать не разрешают посещать ее. Татьяна хочет забрать дочь домой, так как беспокоится, что в окружении незнакомых людей ребенок много плачет и кричит.
Следственный комитет начал проверку данного инцидента.