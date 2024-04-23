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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Краснодаре отец оставил дочь-инвалида на улице

23 апреля 2024, 06:32
В Краснодаре отец оставил свою шестилетнюю дочь-инвалида на улице. Это уже не первый раз, как рассказала мать ребенка в интервью RT.

Вечером 20 апреля девочку нашли в коляске на улице и доставили в больницу. Однако мать узнала о произошедшем только через несколько часов, когда обратилась в больницу, пишет RT.

Татьяна поделилась своей историей конфликта с бывшим партнером: он лишил ее жилья, что оставило женщину без средств к существованию. Учитывая сложные диагнозы ребенка, Татьяне не удается работать, и пособия не покрывают все расходы. Поэтому она вынуждена обращаться за помощью к отцу ребенка. Согласно словам Татьяны, в тот вечер возник новый конфликт.

«Я оттолкнула коляску в его сторону и сказала, чтобы он сам разбирался со всеми проблемами, связанными с дочерью. Затем я убежала от него, так как боюсь его — он неоднократно избивал меня», — рассказала Татьяна.

В настоящее время девочка находится в инфекционной больнице. У нее с самого рождения диагностированы шунтозависимая гидроцефалия, ДЦП и эпилепсия. Пока мать не разрешают посещать ее. Татьяна хочет забрать дочь домой, так как беспокоится, что в окружении незнакомых людей ребенок много плачет и кричит.

Следственный комитет начал проверку данного инцидента.

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