Жительница Екатеринбурга сняла порчу через интернет за 300 тысяч рублей

После этого злоумышленница сообщила, что нужно еще установить «защиту», стоимость которой оказалась в несколько раз больше предыдущей услуги. Екатеринбурженка приобрела две «защиты» и отдала мошеннице 200 тысяч рублей. Когда она сказала, что надо еще 300 тысяч, потерпевшая заподозрила неладное.