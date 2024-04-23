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Женщина в Екатеринбурге отдала аферистке почти 300 тысяч для снятия порчи

Жительница Екатеринбурга сняла порчу через интернет за 300 тысяч рублей

23 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

Женщина в Екатеринбурге отдала аферистке почти 300 тысяч для снятия порчи

В Екатеринбурге местная жительница, захотев снять порчу, отдала аферистке около 300 тысяч рублей.

Женщина, решив, что на нее кто-то наложил порчу, решила найти в интернете, как от нее избавиться. Она написала свой номер телефона на одном из сайтов. Вскоре с ней связалась неизвестная и попросила за услуги 17 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

После этого злоумышленница сообщила, что нужно еще установить «защиту», стоимость которой оказалась в несколько раз больше предыдущей услуги. Екатеринбурженка приобрела две «защиты» и отдала мошеннице 200 тысяч рублей. Когда она сказала, что надо еще 300 тысяч, потерпевшая заподозрила неладное.

В МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, в Каменске-Уральском две местные жительницы отдали свои деньги мошенникам.

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