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Жителя Екатеринбурга отправили под стражу за убийство сожителя бывшей жены

Жителя Екатеринбурга отправили под стражу за убийство сожителя бывшей жены

23 апреля 2024, 08:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местного жителя отправили под стражу на два месяца за убийство сожителя бывшей жены, который приставал к его дочери.

Суд отправил задержанного под стражу до 21 июня 2024 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Е1.

Известно, что мужчина был осужден на девять лет за убийство человека, который продавал елки. Потерпевший сделал ему замечание, после чего был убит. Освободился екатеринбуржец в 2021 году.

Напомним, убитый мигрант из Таджикистана приставал к 14-летней дочери своей сожительницы. Девочка пожаловалась на это отцу, после чего тот пошел разбираться. Школьница также рассказала, что ранее убитый издевался над ней и ее матерью.

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