«Домклик»: Рынок вторичного жилья продолжает пользоваться спросом

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Тем не менее рынок вторички адаптируется к новым условиям.
Аналитическим центром «Домклик» был проведен сравнительный анализ по ипотекам, предоставленным в течение года, пишет newia.ru.
Порядка 45% кредитования на вторичное жилье в первом квартале 2024 года предоставили заемщикам в двух федеральных округах — Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%). В два-три раза меньше кредитных средств на вторичку было получено в Сибири, на Урале, а также в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе (от 8 до 11% кредитований по России).
По данным, представленным экспертами «Домклик», портрет среднестатистического россиянина-заемщика в текущем году несколько изменился. Средний возраст оформляющего ипотеку составляет 37 лет. Медианный доход при оформлении ипотеки на вторичное жилье достигает 83 тысяч рублей (тогда как в первом квартале минувшего года эта цифра составляла 48 тысяч). Следует отметить, что этот показатель особенно увеличился в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84 и 83% соответственно.
Порядка 55% заемщиков в минувшем году составляли женщины. За год ситуация практически не изменилась. На семейные пары в общей массе заемщиков приходится около 58%.
То есть среднестатистический портрет ипотечного заемщика в РФ сегодня таков: замужняя женщина около 37 лет, месячный заработок которой составляет порядка 83 тысяч.
Большая часть льготных ипотечных программ в России созданы для семей с детьми. Такие займы можно получить только на первичку. Но в регионах с небольшим количеством новостроек, а также в случаях, когда заемщики не подходят под критерии семейных программ, приобретается готовое жилье. С января по март текущего года такие граждане оформили 84% сделок (в 2023 году — 78%).
Опираясь на данные, полученные за I квартал этого года, можно утверждать, что примерно каждую шестую ипотеку на вторичку в РФ оформляют семьи с одним или с двумя детьми. Только 1,4% приходится на многодетные семьи — для них разработаны более привлекательные варианты кредитования.
Одним из новых общероссийских трендов стал выбор в пользу загородного жилья. Спрос на него уже не зависит от сезона. По данным аналитики «Домклик», в России этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. Следует отметить, что в СКФО эта доля выросла вдвое — до 62,7% в сравнении с 30,3% в минувшем году. В целом же на территории России отмечается умеренный рост популярности загородных домов — около 2,5% прироста за год.