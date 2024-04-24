«Домклик»: Рынок вторичного жилья продолжает пользоваться спросом

Одним из новых общероссийских трендов стал выбор в пользу загородного жилья. Спрос на него уже не зависит от сезона. По данным аналитики «Домклик», в России этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. Следует отметить, что в СКФО эта доля выросла вдвое — до 62,7% в сравнении с 30,3% в минувшем году. В целом же на территории России отмечается умеренный рост популярности загородных домов — около 2,5% прироста за год.