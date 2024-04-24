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Updated Сегодня, 08:37

Эксперт поделилась советами по выбору шашлыка на майские праздники

Эксперт поделилась советами по выбору шашлыка на майские праздники

24 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Эксперт Роскачества Наталья Филатова рекомендует, что при выборе готового шашлыка стоит отдавать предпочтение продукту, который упакован на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате.

Кроме того, лучше выбирать продукты от известных производителей и обратить внимание на маркировку, на которой должна быть указана информация о мясе.

Как сообщает NEWS.ru, на этикетке обязательно должно быть указано, что данный продукт является полуфабрикатом, а не мясосодержащим. Также, состав продукта должен быть максимально простым, схожим с рецептом маринада для шашлыка, используемого дома.

Кроме того, Филатова отметила, что согласно ГОСТ 32951 мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от содержания мышечной, соединительной и жировой тканей. Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса и, соответственно, его пищевая и биологическая ценность.

Всего выделяют пять категорий. Категория А является самой высокой, содержащей более 80% мышечной ткани, а категория Д — самой низкой, с менее чем 20% мышечной ткани. Специалист рекомендует выбирать продукты категорий А и В, так как они содержат больше мяса и меньше жировой ткани.

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