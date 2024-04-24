Эксперт поделилась советами по выбору шашлыка на майские праздники

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Кроме того, лучше выбирать продукты от известных производителей и обратить внимание на маркировку, на которой должна быть указана информация о мясе.
Как сообщает NEWS.ru, на этикетке обязательно должно быть указано, что данный продукт является полуфабрикатом, а не мясосодержащим. Также, состав продукта должен быть максимально простым, схожим с рецептом маринада для шашлыка, используемого дома.
Кроме того, Филатова отметила, что согласно ГОСТ 32951 мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от содержания мышечной, соединительной и жировой тканей. Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса и, соответственно, его пищевая и биологическая ценность.
Всего выделяют пять категорий. Категория А является самой высокой, содержащей более 80% мышечной ткани, а категория Д — самой низкой, с менее чем 20% мышечной ткани. Специалист рекомендует выбирать продукты категорий А и В, так как они содержат больше мяса и меньше жировой ткани.