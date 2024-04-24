Эксперт поделилась советами по выбору шашлыка на майские праздники

Всего выделяют пять категорий. Категория А является самой высокой, содержащей более 80% мышечной ткани, а категория Д — самой низкой, с менее чем 20% мышечной ткани. Специалист рекомендует выбирать продукты категорий А и В, так как они содержат больше мяса и меньше жировой ткани.