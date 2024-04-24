Густой черный дым замечен в центре Кемерова

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:34
24 апреля жители Кемерова сообщили о наличии густого черного дыма в центре города.
— В районе мелькомбината на Кузнецком улице видно очень сильное задымление. Предположительно, возник пожар, — такой пост можно найти в социальных сетях от горожан.
Как сообщили из ГУ МЧС по Кузбассу, получен сигнал о возгорании в нежилом здании. Скорее всего, горит складское помещение. На месте происшествия работает пять единиц пожарной техники.
Другие подробности пока еще неизвестны и уточняются.