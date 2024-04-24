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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Густой черный дым замечен в центре Кемерова

24 апреля 2024, 04:33
Появление густого дыма в центре Кемерова было замечено горожанами сегодня, 24 апреля. По этому поводу, было получено официальное заявление от ГУ МЧС по Кузбассу.

24 апреля жители Кемерова сообщили о наличии густого черного дыма в центре города.

— В районе мелькомбината на Кузнецком улице видно очень сильное задымление. Предположительно, возник пожар, — такой пост можно найти в социальных сетях от горожан.

Как сообщили из ГУ МЧС по Кузбассу, получен сигнал о возгорании в нежилом здании. Скорее всего, горит складское помещение. На месте происшествия работает пять единиц пожарной техники.

Другие подробности пока еще неизвестны и уточняются.

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