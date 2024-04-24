На Среднем Урале появилась импортозамещенная связь для экстренных служб и бизнеса

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 11:17
Проект полностью отечественной профессиональной радиосвязи реализован на базе LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) и включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу. Функционировать такая связь будет в любом месте, где есть покрытие LTE. Если же объект находится за пределами такой зоны, то специалисты развернут сеть для организации работы транкинга.
Профессиональная радиосвязь позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа. Такой вид связи особенно востребован у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно-обогатительных комбинатов. Однако если раньше технологии транкинга предусматривали лишь общение голосом, то в последние годы становятся востребованными системы, связывающие абонентов именно через сотовую сеть. Возможности пользователей теперь включают в себя обмен файлами, трансляцию видео и отслеживание местоположения. Сегодня, по оценке информационно-аналитического агентства «Рустелеком», российский рынок PoC является наиболее перспективным и прирастает в деньгах более чем на 60% в год.
Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга ничуть не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи оно также дает возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать любые файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении — все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.