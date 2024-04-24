На Среднем Урале появилась импортозамещенная связь для экстренных служб и бизнеса

Профессиональная радиосвязь позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа. Такой вид связи особенно востребован у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно-обогатительных комбинатов. Однако если раньше технологии транкинга предусматривали лишь общение голосом, то в последние годы становятся востребованными системы, связывающие абонентов именно через сотовую сеть. Возможности пользователей теперь включают в себя обмен файлами, трансляцию видео и отслеживание местоположения. Сегодня, по оценке информационно-аналитического агентства «Рустелеком», российский рынок PoC является наиболее перспективным и прирастает в деньгах более чем на 60% в год.